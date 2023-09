Sam Altman revela qual é o seu filme favorito e sim, tem a ver com Inteligência Artificial

Sam Altman continua a apresentar ao mundo o produto estrela destes tempos: o Inteligência Artificial ChatGPT. O chefe da OpenAI compareceu esta semana no evento Dreamforce 2023 e, entre outras coisas, revelou qual é o seu filme favorito.

E, claro, tem muito a ver com a Inteligência Artificial.

“Her” (2013), um filme romântico de ficção científica dirigido por Spike Jonze e estrelado por Joaquin Phoenix, Amy Adams e Scarlett Johansson.

Nela, Phoenix interpreta Theodore Twombly, um personagem introvertido e solitário que compra um sistema operacional, que ele batiza como Samantha (com a voz de Scarlett Johansson), por quem se apaixona.

Se quiser ver “Her”, está disponível na Netflix.

"Eu gosto dela. As coisas que ela fez bem, como todos os modelos de interação de Inteligência Artificial com as pessoas, foram incrivelmente proféticas", disse Altman durante o Dreamforce 2023.

Ela ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, escrito por Spike Jonze, sendo indicada a Melhor Filme, Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original e Melhor Design de Produção.

Também conquistou o prêmio de Melhor Roteiro de 2014 no Globo de Ouro.

O aumento da Inteligência Artificial ChatGPT, da OpenAI, empresa de Sam Altman

Joaquín Phoenix em "Her"

Falando sobre a Inteligência Artificial da sua empresa, OpenAI, ele indicou: “A maior surpresa é que tudo está funcionando. Nós queremos ter os modelos mais inteligentes, mais capazes e mais personalizáveis que existem.”

Curiosamente, muito no estilo de “Her”. E não devem ser poucos aqueles que se apaixonaram por uma Inteligência Artificial, dada a explosão da tecnologia nos últimos meses.

O evento Dreamforce é realizado anualmente desde 2000 em San Francisco, Estados Unidos, reunindo empresários, fãs, especialistas e interessados na tecnologia.

Na edição de 2023, tratam-se assuntos relacionados à nuvem, mídias sociais e tecnologias móveis. Este ano também conta com o incentivo da Inteligência Artificial, e quem melhor do que Sam Altman para falar sobre isso.