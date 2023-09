França proíbe a venda do iPhone 12 devido ao seu alto nível de radiação: “Estão acima dos padrões permitidos”

A França deu um passo ousado ao proibir a venda do iPhone 12 em seu território devido às preocupações sobre a radiação emitida por este dispositivo, que supostamente excede os padrões permitidos. Jean Noël Barrot, o ministro francês de Transição Digital e Telecomunicações, anunciou esta decisão, o que é um marco na regulamentação da tecnologia móvel na Europa.

A base desta proibição encontra-se num relatório da Agência Nacional de Frequências (ANFR), que realizou testes exaustivos em 141 modelos de telefones móveis. Surpreendentemente, os iPhone 12 foram os únicos dispositivos chamados a serem retirados do mercado devido ao seu alto índice de absorção específica de energia (SAR).

Em particular, foi descoberto que o SAR do iPhone 12 superava claramente o limite máximo de 4 Watts/kg para extremidades quando o telefone se encontra na mão ou no bolso da calça, alcançando os 5,74 W/kg.

De acordo com o Xataka, o ministro Barrot enfatizou que ultrapassar este limite não implica necessariamente um risco à saúde, mas é adotado como uma medida preventiva de acordo com as recomendações da regulamentação europeia para dispositivos móveis.

IPhone 12 APPLE (APPLE/Europa Press)

O que a Apple deve fazer?

A ANFR instou a Apple a tomar medidas imediatas para evitar que o iPhone 12 continue disponível no mercado. Além disso, espera-se que a empresa implemente as correções necessárias nos dispositivos já em uso para garantir que eles cumpram os padrões estabelecidos. A opção de uma atualização de software foi proposta como uma possível solução, mas exigirá coordenação com a agência reguladora.

O ministro Barrot estabeleceu um prazo de duas semanas para que a Apple responda a essas preocupações. Caso não haja resposta ou ação por parte da empresa, ele declarou-se disposto a ordenar a retirada de todos os iPhones 12 ainda em circulação. Isso demonstra a firmeza das autoridades francesas na aplicação das regulamentações, mesmo quando se trata de gigantes da tecnologia.