Evento da Apple: as diferenças entre o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

A nova família do iPhone 15 foi lançada nesta terça-feira, 12 de setembro, no evento Apple que aconteceu no Steve Jobs Theatre, sede da empresa em Cupertino (Califórnia). Quatro celulares entram no mercado para lutar pela disputa de vendas, que ainda procura aumentar os números desde os dias sombrios da pandemia do Covid-19.

É então hora de conhecer esta nova família de celulares, que à primeira vista parecem similares. Mas a realidade é que eles têm muitas diferenças que vão além do seu simples preço.

Na verdade, o custo é apenas uma característica mínima quando nos debruçamos sobre as diferenças entre os novos telefones celulares da Apple. A família iPhone 15 é separada individualmente por materiais de fabricação, tamanho da tela, processadores e alguns detalhes do funcionamento da câmera.

Este quadro nos mostra as diferenças entre os telefones, desde o modelo tradicional, o iPhone 15, até o modelo top de linha da Apple, o iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15

Tamanho da tela

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus têm o mesmo tamanho de tela de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. Enquanto o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max fazem a mesma diferença nesta característica, com 6,1 polegadas no Pro e 6,7 polegadas no Pro Max.

No caso do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus, eles têm um chassi de alumínio. E, para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, eles vêm com uma base de titânio, que é um material mais resistente e durável.

O motor que os impulsiona

Todos os modelos do iPhone 15 estão equipados com o chip A16 Bionic, que é o mais recente processador da Apple. Enquanto o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max chegam com o chip A17 Pro.

Neste item, destacamos as capacidades de memória dos quatro celulares.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus estão disponíveis com 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento.

iPhone 15 Pro e Pro Max estão disponíveis com 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento.

“Ó Câmera nossa que estás nos céus”

É o melhor dos iPhones, e nesta versão eles não ficaram atrás dos seus concorrentes. A versão tradicional e o Plus vêm com uma câmera principal de 12 MP, uma câmera ultra-angular de 12 MP e uma câmera teleobjetiva de 12 MP.

Enquanto as versões Pro e Pro Max têm uma câmera principal de 48 MP, uma câmera ultra grande angular de 12 MP e uma câmera teleobjetiva de 12 MP.

As baterias vêm com as versões do iPhone 15 e iPhone 15 Plus em 3.095 mAh e as Pro e Pro Max em 4.352.

Preço

O iPhone 15 será a partir de 799 dólares. O iPhone 15 Plus a partir de 999 dólares. O iPhone 15 Pro a partir de 1.099 dólares. O iPhone 15 Pro Max a partir de 1.299 dólares.