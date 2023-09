Bill Gates explica por que acredita que Elon Musk pode estar louco

O nome de Elon Musk tem sido mencionado por Bill Gates, um dos pais da tecnologia nos dias de hoje. O cofundador da Microsoft revelou detalhes das vezes que teve que compartilhar diretamente com o CEO da SpaceX e as impressões que ficaram não foram tão positivas.

Bill Gates falou sobre Elon Musk com o autor Walter Isaacson, escritor que desenvolveu a biografia do sócio majoritário do Twitter, agora transformado em X.

Então, o escritor procurou o cofundador da Microsoft para que ele contasse um pouco sobre sua percepção da personalidade de Elon Musk. No curto período de tempo que eles compartilharam, Gates disse que o também CEO da Tesla Motors poderia estar louco, pois, de acordo com suas próprias palavras: “ele tem ideias loucas”.

Além disso, ele comenta que tem uma obsessão que não é normal com Marte e viagens espaciais, questões com as quais Bill Gates não concorda.

“Deixei que ele me explicasse o seu pensamento sobre o planeta vermelho, o que é um pouco estranho. É esta loucura que parte da ideia de que talvez haja uma guerra nuclear na Terra e, então, as pessoas que estiverem em Marte sobreviverão lá e voltarão e, você sabe, continuarão vivos depois que nos matemos “, disse Bill Gates sobre Elon Musk.

Elon Musk vs Bill Gates Composição: Kiko Perozo

"Ele extrapolou com suas ideias sobre Marte", acrescentou o filantropo. No mesmo livro de Isaacson há um trecho em que Gates conta que Elon Musk foi uma pessoa ruim com ele, devido a um incidente relacionado às ações da Tesla.

“Uma vez que ele soube que eu tinha vendido ações a descoberto, ele foi muito duro comigo, mas ele é muito duro com muita gente, então você não pode levar isso como algo pessoal”, disse Bill Gates ao autor Walter Isaacson, que estava escrevendo a biografia de Musk nos últimos três anos.