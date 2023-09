Apple lança o chip A17 Pro nos iPhones 15 Pro e Pro Max: O que devemos esperar do novo processador?

Os iPhones 15 acabam de sair do forno. A nova família de celulares da Apple ainda tem muitas características por descobrir, que os usuários estão investigando para saber se vale a pena melhorar as versões anteriores dos dispositivos da empresa da maçã.

Nesta resenha, vamos falar do motor que impulsiona os dois dispositivos mais potentes desta nova família de celulares: o chip A17 Pro. Este processador é o primeiro SoC de 3nm da Apple, motivo pelo qual te explicamos tudo o que implica ter esta pequeno cartão num smartphone.

Vamos começar com os detalhes técnicos, que são muito importantes para conhecer a fundo esta melhoria no iPhone. O chip A17 Pro foi fabricado pela TSMC. É sem dúvida o processador mais poderoso da Apple até à data e está projetado para oferecer desempenho e eficiência de mercado líder.

O A17 Pro tem um design de seis núcleos, com dois núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de alta eficiência. Os de alto desempenho são projetados para tarefas exigentes, como jogar jogos ou editar vídeos. Enquanto os de alta eficiência são projetados para tarefas menos exigentes, como navegar na web ou enviar mensagens de texto.

Também tem uma nova arquitetura de GPU que oferece um desempenho 20% mais rápido do que a GPU do A16 Bionic. Esta melhoria no desempenho da GPU permitirá que os usuários desfrutem de jogos e aplicações gráficas mais exigentes.

iPhone 15 Pro Será feito com titânio, o material mais resistente a indústria (Especial)

Além disso, o A17 Pro possui um novo Neural Engine com 16 núcleos. É duas vezes mais rápido do que o Neural Engine do A16 Bionic, permitindo aos usuários desfrutarem de funções de aprendizado de máquina mais avançadas, como reconhecimento facial e tradução de idiomas.

O que muda para nós?

Em geral, você terá um celular mais eficiente e com melhor tempo de resposta do que as versões anteriores do iPhone. E em detalhes, você notará isso mais nos seguintes itens: