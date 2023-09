Telescópio Espacial James Webb: O que significa que o exoplaneta K2-18b possa ter indícios de vida?

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) é um dos instrumentos mais poderosos da história recente da exploração espacial. A NASA sabe disso e tem demonstrado a cada oportunidade, como agora com a descoberta do intrigante exoplaneta K2-18 b que poderia conter elementos suficientes para confirmar a existência de indícios de vida.

Há 24 horas, as redes sociais, a Internet e os meios especializados explodiram com a abordagem deste descobrimento. Cada meio reagiu de maneira diferente e houve quem até dimensionasse o assunto ao ponto de quase anunciar o descobrimento de vida extraterrestre.

Quando se trata da existência de vida extraterrestre no campo de estudo dos astros, pode haver uma confusão generalizada entre os leitores ocasionais. Uma vez que a conotação mais popular nos levaria a imaginar outros mundos onde existe uma civilização avançada alienígena com suas próprias naves espaciais.

No entanto, para a Agência Espacial NASA e especialistas nesta área, o ato de encontrar indícios de vida refere-se à coleta de evidências suficientes para assumir que existe a presença de certos elementos químicos necessários para dar origem a formas de vida muito primitivas.

A história com o exoplaneta K2-18b trata desse parâmetro importante que também representa um grande descobrimento no caminho para entender as qualidades do cosmos além do nosso Sistema Solar.

Por que o exoplaneta K2-18 b tem as condições necessárias para a vida?

Um comunicado da NASA revela alguns detalhes interessantes sobre o exoplaneta K2-18 b e o que o Telescópio Espacial James Webb (JWST) descobriu sobre suas características.

K2-18 b, com dimensões de volume intermediárias entre a Terra e Netuno, está localizado a cerca de 120 anos-luz de nossa casa na constelação de Leão e, como o nome sugere, orbita a fria estrela anã K2-18.

Mas o que é curioso aqui é que os instrumentos do JWST confirmaram a presença de moléculas portadoras de carbono, como metano e dióxido de carbono, na atmosfera do exoplaneta.

Imagem: JWST | O exoplaneta K2-18 b se encontra a 120 anos-luz da nossa Terra. O Telescopio Espacial James Webb confirma sua existência e comprova elementos de vida

Estes elementos constituem a base mesma da vida orgânica, mas a estes achados soma-se a possível detecção, ainda não confirmada, de moléculas de dimetil sulfuro (DMS).

No caso da Terra, a principal fonte de DMS é o fitoplancton marinho, de modo que esses dados (que ainda estão sendo analisados) podem sugerir a possibilidade clara de que existem formas de vida relativamente semelhantes às do nosso planeta.

Embora seja necessário enfatizar que a presença de moléculas de carbono não garante que este exoplaneta possa abrigar vida atualmente, mas os indícios estão lá.

As duas linhas de dados coletados pelo JWST serão essenciais para melhor entender a composição do exoplaneta.