Será possível viajar ao Sol algum dia? Um especialista falou sobre isso

Em seu ponto mais próximo, o Sol está a 147 milhões de quilômetros de distância da Terra. A estrela que nos dá vida é nosso vizinho mais fiel.

Do nosso planeta, missões foram lançadas para explorá-lo, naves e instrumentos para conhecê-lo profundamente, como a sonda Parker. Mas, embora pareça loucura, há quem pergunte se é possível para uma pessoa viajar ao Sol.

Evidentemente, com a tecnologia atual não é possível. E no futuro? Ah, também não.

A National Geographic conversou sobre o assunto com um especialista, Alejandro Farah Simón, membro do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México e do Programa Espacial Universitário.

"Com a tecnologia atual, viajar ao Sol é uma missão impossível, disse Farah Simón. "A superfície de nossa estrela, assim como praticamente o resto dela, é composta de hidrogênio e hélio. Isso, inicialmente, torna impossível existir uma área sólida para pousar."

"Por outro lado, a temperatura média nesta camada externa é de aproximadamente 5.500 °C. Isso significa que não há material que suporte essas temperaturas em estado sólido", acrescentou o astrônomo.

Farah Simón aponta que a temperatura da coroa solar é centenas de vezes maior, pelo que o sistema de navegação seria bastante complexo, a fim de evitar ejeções.

Mais missões da Terra ao Sol

Sonda solar Parker

No futuro, mais missões serão unidas para enviar instrumentos ao Sol, após a sonda Parker. A NASA aprovou as missões MUSE (Multi-slit Solar Explorer) e HelioSwarm, com o objetivo de "ajudar a melhorar nossa compreensão da dinâmica do Sol, da conexão Sol-Terra e do ambiente espacial em constante mudança".

Enquanto a MUSE recebeu um orçamento de 192 milhões de dólares, o HelioSwarm recebeu um de 250 milhões de dólares.

“Estas missões não só ampliam o conhecimento de nossas outras missões de heliofísica, mas também fornecem uma perspectiva única e uma abordagem inovadora para entender os mistérios de nossa estrela”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado de Ciência na sede da NASA em Washington.