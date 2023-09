Os buracos negros estão mais próximos da Terra do que pensamos: é o que dizem os cientistas

Entre os objetos mais fascinantes do espaço, e ao mesmo tempo mais desconhecidos e perigosos, estão os buracos negros. Nada pode escapar deles, nem mesmo a luz. E agora, um grupo de cientistas explica que eles estão mais próximos da Terra do que pensamos.

É motivo de preocupação?

Um relatório publicado em Monthly Notices da Royal Astronomical Society indica que poderiam haver dois ou três buracos negros escondidos entre um grupo de estrelas a 150 anos-luz de distância do nosso planeta.

Pode parecer distante, mas é muito próximo.

Stefano Torniamenti, astrofísico da Universidade de Padova na Itália, liderou a pesquisa intitulada Buracos negros de massa estelar no aglomerado de estrelas Híades?

O cúmulo de Híades encontra-se, como já dissemos, a 150 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas consideram que, com base nas suas simulações, poderia haver dois ou três buracos negros na zona.

"Nossas simulações só podem ajustar simultaneamente a massa e o tamanho das Hyades se houver atualmente (ou há pouco tempo) alguns buracos negros no centro do aglomerado", diz Torniamenti, citado pelo portal Science Alert.

Os buracos negros que estariam nas Híades, à espreita da Terra

As Híades, localizadas na Constelação de Touro, são um aglomerado aberto: um grupo de estrelas que compartilham as mesmas características e se movem juntas através do espaço, em uma massa unida gravitacionalmente.

No coração dos aglomerados estelares, os astrônomos preveem que podem existir buracos negros, que é o produto final das interações, de acordo com o Science Alert.

O que Torniamenti e sua equipe fizeram? Modelaram a massa e os movimentos estelares do aglomerado, usando dados do satélite Gaia.

Buraco negro supermassivo

Em seguida, realizaram simulações para tentar reproduzir as observações, mas detectaram que elas eram as mais semelhantes ao aglomerado observado quando incluíam dois ou três buracos de massa estelar.

De acordo com os investigadores, os buracos negros ainda estão presentes no aglomerado, ou flutuando nas suas proximidades, após uma expulsão ocorrida há 150 milhões de anos.

Não, por enquanto não. Buracos negros se movem a 3 quilômetros por segundo, e se eles se movessem em nossa direção levariam milhões de anos para nos alcançar.

Então podemos continuar com nossas ocupações.