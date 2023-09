Missões espaciais para turistas: serão algum dia acessíveis para cidadãos comuns?

A terceira década deste novo milênio trouxe consigo a normalização do turismo espacial. Duas empresas se destacam com opções suborbitais para oferecer a quem quiser viver a experiência única de ver a Terra a uma altura que supera qualquer voo comercial.

Trata-se de Virgin Galactic, que estreou oficialmente para três clientes, seus voos suborbitais, e Blue Origin, que já testou com uma missão privada de teste na qual o proprietário desta empresa, Jeff Bezos, participou.

O mundo espera ansiosamente que a SpaceX se junte, com uma iniciativa que irá superar as duas mencionadas, pois a empresa de Elon Musk literalmente oferecerá a experiência de astronauta aos seus clientes.

Uma nota do Infobae explica algo muito interessante: as limitações do turismo espacial são o próprio espaço e nada mais. Não existe um hotel com café da manhã incluso, uma excursão de três dias por um arquipélago espacial ou uma sala em que se ofereça um dia de spa orbital.

Ir ao espaço e nada mais. Os planos da SpaceX pretendem alimentar essa oferta e, num futuro que talvez não vejamos, incluir viagens à Lua, com hotel incluído ou para uma estação espacial que servirá como local de hospedagem exclusivo: ambos são projetos reais.

Ana Mayers durante el viaje al espacio Virgin Galactic

No entanto, por enquanto, eles são exclusivamente para milionários. Os bilhetes de voo sub-orbital da Virgin Galactic e Blue Origin estão acima de US$ 450 mil. Enquanto as iniciativas da SpaceX, que saem para a órbita da Terra, custariam dezenas de milhões de dólares.

Blue Origin AP (AP)

A especialista em turismo, Rachel Fu, estima que pode levar uma década (ou talvez mais) para que viajar no espaço se torne uma experiência possível para a classe média.

Os custos que significam os voos espaciais são extraordinariamente altos e requerem tecnologia de ponta e imensos recursos. Com sorte, com os avanços tecnológicos e a possível entrada de mais atores na indústria, poderíamos ver uma redução gradual dos custos”, disse, segundo Infobae.