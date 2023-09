Estudo descarta que as redes sociais possam causar depressão nos seus filhos

Existem inúmeros estudos que afirmam que as redes sociais podem ser prejudiciais para as crianças; no entanto, uma nova pesquisa descobriu que não existem provas suficientes de que isso seja verdade.

Uma pesquisa recente da Common Sense Media mostra que crianças entre 8 e 12 anos passam uma média de cinco horas e meia por dia na frente de telas e consumindo mídias sociais. No caso dos adolescentes, esse índice sobe para mais de oito horas e meia por dia.

De acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1 em cada 7 (14%) jovens entre 10 e 19 anos sofrem problemas de saúde mental, e depressão, ansiedade e transtornos de comportamento são as principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes.

Sim, as crianças passam muito tempo nas redes sociais. E a prevalência de depressão entre jovens aumentou. Mas não há provas de uma relação causal, de acordo com a confirmação de uma pesquisa da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU).

"Em resumo: o uso aumentado de redes sociais não estava relacionado a mais sintomas", explicou Silje Steinsbekk, professora do Departamento de Psicologia da NTNU e autora do estudo, ao Metro.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores seguiram 800 crianças de Trondheim, cidade situada no centro da Noruega, durante um período de seis anos para procurar correlações entre o uso das redes sociais e o desenvolvimento de sintomas de doença mental.

Após esse exercício, o estudo descobriu que um maior uso dos meios de comunicação social não era acompanhado por mais sintomas de ansiedade e depressão. Também não houve casos de pessoas que desenvolveram mais sintomas ao longo do tempo mudando seus hábitos nas redes sociais.

Nosso estudo conclui que se Kari ou Knut estiverem dando cada vez mais likes e postando no Instagram ou Snapchat, não têm mais probabilidades de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Mas isso não significa que eles não possam ter experiências negativas nas redes sociais, ou se sentirem viciados ou excluídos. Alguns podem ser especialmente vulneráveis ​​e esses são os que precisamos identificar. — Silje Steinsbekk, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia.

O resultado do estudo foi semelhante para meninos e meninas. Os resultados foram os mesmos independentemente de os meninos publicarem posts e fotos através de suas próprias páginas nas redes sociais ou se eles gostassem e comentassem posts publicados por outros.

Nos últimos anos, foram realizados vários estudos sobre a correlação entre o uso das redes sociais por crianças e jovens e sua saúde mental. Alguns deles chegaram à conclusão de que o uso das redes sociais favorece a saúde mental, enquanto outros afirmam que tem um impacto negativo. Mas a maioria das correlações é fraca, de acordo com Steinsbekk.

Metro falou com o especialista para saber mais.

79%

Muitos adolescentes usam redes sociais e assistem a vídeos online pelo menos uma vez por semana.

Aspectos positivos das redes sociais

Silje Steinsbekk explica que as redes sociais têm aspectos positivos:

- Oferecem um lugar de comunidade e pertencimento.

- Facilitam o contato com amigos e familiares.

- Podem ser plataformas de apoio social.

- Podem ajudar a proteger os jovens com poucos amigos da solidão.

Entrevista

Silje Steinsbekk, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia.

P: Por que acreditamos que é importante estudar o possível impacto que os meios sociais podem ter na saúde mental de crianças e jovens?

Os meios sociais são um novo contexto de desenvolvimento em que as crianças e adolescentes passam muito tempo. Para promover um desenvolvimento saudável, precisamos saber como o uso dos meios sociais afeta os jovens. Existe muita preocupação e conhecimento necessário. Precisamos saber qual o tipo de uso dos meios sociais é "bom e mau" e para quem.

R: Qual é a explicação para o aumento da prevalência da ansiedade e da depressão?

Existe a suposição generalizada de que as mídias sociais são responsáveis pelo aumento da prevalência da depressão e da ansiedade, mas nem mesmo os grandes metaestudos são capazes de explicar por que há mais jovens desenvolvendo esses transtornos. Portanto, atualmente não há provas para afirmar que as redes sociais sejam as responsáveis.

R: P: Como chegaram a essa conclusão?

Entrevistamos os participantes do nosso estudo sobre o uso de redes sociais quando tinham 10, 12, 14 e 16 anos. Os sintomas de ansiedade e depressão foram avaliados por meio de entrevistas psiquiátricas. Com métodos estatísticos, examinamos a relação entre o uso dos meios sociais e os sintomas de depressão e ansiedade. Os resultados revelaram que se "Sam" ou "Lisa" gostam, comentam ou publicam mais nos meios sociais ao longo do tempo, não têm maior risco de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. Assim, o maior uso das redes sociais não estava relacionado a um aumento dos sintomas.

R: Qual poderia ser a explicação de outros estudos terem descoberto que as mídias sociais causam depressão em crianças e jovens?

As pessoas acreditam que é um fato estabelecido que as redes sociais causam problemas de saúde mental. No entanto, alguns estudos concluem que o uso das redes sociais está associado a um bom estado mental, outros que está associado a um declínio da saúde mental, e as associações são pequenas. E assim como nossas conclusões, muitos estudos não encontram nenhuma associação.

R: Então, as redes sociais são boas ou ruins para as crianças e jovens?

As redes sociais são tanto boas quanto ruins, depende de quem você é, ao que está exposto nas redes sociais e como as usa. Por exemplo, se você se sentir sozinho, as redes sociais podem aumentar seu sentimento de pertencimento, mas também podem fazer com que você se sinta ainda mais só. Além disso, em um estudo anterior, descobrimos que as meninas que gostavam e comentavam publicações de outras pessoas nas redes sociais se sentiam menos satisfeitas com a própria aparência com o passar do tempo, e a sua autoestima diminuía. Isso não acontecia com os rapazes, e as publicações em suas próprias redes sociais não afetavam a autoestima, nem das meninas nem dos rapazes.