Será que a inteligência artificial substituirá os artistas? A música gerada por IA que poderia ser indicada ao Grammy

Em decorrência do grande sucesso do ChatGPT, a aplicação de Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pela OpenAI, o uso das IA vem aumentando e se adaptando a diferentes campos. Assim, existem robôs garçons especializados em atendimento ao cliente, aplicações que criam belas obras de arte e, por que não, uma inteligência artificial capaz de recriar a voz humana, até mesmo de celebridades.

Nesse contexto, surgiu "Heart on My Sleeve", uma música gerada por IA, cujo sucesso poderia levá-la a ser indicada para os prestigiados Prêmios Grammy, uma condecoração outorgada pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos. O objetivo da entrega desta distinção é reconhecer o mérito dos artistas.

Drake e The Weeknd, as vozes usadas para a música Metro Equador

O que acontecerá com os direitos autorais?

Em abril de 2023, a música "Heart on My Sleeve" se tornou viral nas redes sociais. Todos os fãs acreditavam que esta música era obra de The Weeknd e Drake, e até aparecia nas plataformas como o Spotify. No entanto, foi revelado que os artistas não tiveram nada a ver e foi um usuário do TikTok, @ghostwriter977, que a escreveu. Assim, com a ajuda de uma inteligência artificial de geração de voz, treinada para imitar os artistas, deu vida a "Heart on My Sleeve".

O autor inscreveu sua música para as categorias de: melhor música de rap e música do ano. Em uma entrevista para o New York Times, Harvey Mason Jr., diretor executivo da The Recording Academy, falou a esse respeito: “Do lado criativo, é absolutamente elegível porque foi escrito por um ser humano”. No entanto, a questão dos direitos autorais e dos requisitos que uma música deve cumprir antes de ser indicada, por exemplo, a disponibilidade comercial, foi discutida. Por isso, a inscrição foi recusada, apesar do seu sucesso retumbante.

“Não tenho medo da IA, mas acredito que é necessário trabalhar para garantir que tudo esteja em seu devido lugar para que a comunidade criativa esteja protegida”, concluiu Mason, refletindo sobre IA e o futuro da música.