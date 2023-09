Será um sinal? Dois meteoritos caíram com seis dias de diferença na Turquia e na Argentina

Duas rochas estelares, com seis dias de diferença, caíram na Turquia e na Argentina, respectivamente, no início de setembro de 2023. Os céus de Diyarbakir e Bariloche foram iluminados, gerando espanto e impacto nas pessoas que testemunharam o fenômeno espacial. Felizmente, não houve feridos nem danos materiais. O evento foi registrado em vídeos que inundaram as redes sociais. Será que é um sinal? Muitos internautas se perguntaram. Estas são as informações que temos sobre os dois casos.

O meteorito da Turquia foi visto passando na noite de sábado, 2 de setembro, pelas províncias de Diyarbakir, Elazig, Bingöl, Tunceli e Erzurum, localizadas na Anatólia Oriental, a cerca de 1000 quilômetros a leste de Istambul, de acordo com o El Mundo.

Equipes foram designadas para tentar encontrar os restos. Mas de acordo com o que o site mencionou, essas rochas geralmente são encontradas pelos moradores, que as guardam como lembranças ou as quebram em várias partes para vendê-las a colecionadores ou organizações científicas que queiram investigá-las.

A estrela verde do meteorito é vista em uma série de imagens publicadas pela Alerta 24 na sua conta do X.

Enquanto a noite desta sexta-feira, 8 de setembro, outro meteoro semelhante foi visto nos céus de San Carlos de Bariloche, uma região da Argentina que faz fronteira com o Chile, nas áreas próximas a Puerto Montt. Nas redes sociais, os vídeos das câmeras de segurança que mostram, assim como o de Turquia, uma trilha verde chegando do firmamento noturno se tornaram ‘trends’.

Moradores afirmaram até ter sentido um tremor no chão, supostamente resultante do impacto da rocha com a superfície.

Estudos realizados em 2020 estimam que cerca de 17 mil meteoritos caem na Terra cada ano. A maioria nunca chega a tocar a superfície do nosso planeta, pois a velocidade com que entram em nossas camadas atmosféricas os desintegra no seu trajeto. No entanto, os que chegam a cair representam uma ameaça e uma oportunidade para a investigação por parte dos astrônomos.