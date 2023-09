Existe uma região perigosa onde dizem que existe um planeta semelhante à Terra dentro do Sistema Solar; contamos mais sobre isso

Os mistérios das profundezas sombrias do espaço trazem-nos uma nova incógnita que os cientistas querem decifrar. Existe outro planeta no Sistema Solar? É isso que um grupo de cientistas tem dito há anos. E não só isso, eles também indicam que é muito semelhante à Terra e está localizado em uma perigosa região do nosso bairro galáctico.

O time científico que prevê a existência deste planeta é composto pelos astrofísicos Patryk Sofia Lykawka (Universidade de Kindai, Japão) e Takashi Ito (Observatório Astronômico Nacional do Japão). Eles publicam uma teoria no The Astronomical Journal intitulada: Existe um planeta semelhante à Terra no distante Cinturão de Kuiper?

“Predizemos a existência de um planeta semelhante à Terra e vários objetos transnetunianos em órbitas peculiares no Sistema Solar exterior, que podem servir como assinaturas observáveis comprováveis das perturbações do suposto planeta”, destacam os cientistas.

Vamos falar sobre o perigoso Cinturão de Kuiper

Esta é uma região em forma de disco no Sistema Solar localizada além da órbita de Netuno. Ela se estende de cerca de 30 a 55 Unidades Astronômicas (UA) do Sol. O Cinturão de Kuiper contém milhões de corpos gelados que acredita-se serem vestígios da formação do Sistema Solar.

Cinturón de Kuiper Lugar onde se encontra outra Terra

Os objetos do Cinturão de Kuiper (KBO) são corpos pequenos e congelados, como Plutão, Eris, Haumea e Makemake. Estes objetos são compostos principalmente de gelo de água, metano e amoníaco. Alguns KBO também possuem atmosferas finas.

Acredita-se que o cinturão de Kuiper se formou a partir do disco protoplanetário, que era uma nuvem de gás e poeira que rodeava o Sol quando o Sistema Solar era jovem. Quando a gravidade do Sol começou a atrair a poeira e o gás, formou-se um disco giratório. Este disco esfriou e condensou-se, formando os planetas e os objetos do cinturão de Kuiper.