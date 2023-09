Como detectar aqueles que trapaceiam com a Inteligência Artificial?

Situación Cada vez há mais vozes que pedem por uma regulação mundial da IA que equilibre a inovação com a ética e os direitos humanos (Visual Generation Inc.)

Os conteúdos gerados por IA vêm desafiando importantes setores há algum tempo. Desde o seu lançamento em novembro do ano passado, o ChatGPT tem abalado o mundo da educação. O chatbot, juntamente com outras ferramentas de IA avançadas, tem se infiltrado em todos os tipos de conteúdos, desde ensaios universitários até projetos artísticos escolares.

No entanto, a questão das "armadilhas" geradas pela IA foi além do âmbito educacional.

“O uso de IA pode ser percebido como uma armadilha em situações em que se espera um esforço humano genuíno, como exames acadêmicos ou escrita pessoal. Por outro lado, em ambientes profissionais em que a eficiência é priorizada, a IA se torna uma ferramenta benéfica. O cerne da questão está na transparência: sempre é necessário avisar as pessoas de que estão lidando com conteúdos gerados por IA”, explica Maria Opre, especialista em tecnologia e editora-chefe do EarthWeb, ao Metro.

Distinguir entre conteúdo humano e conteúdo gerado pela IA sem ferramentas específicas pode ser um desafio, especialmente à medida que as tecnologias de Inteligência Artificial se tornam mais sofisticadas. No entanto, os resultados da IA às vezes carecem de um toque pessoal genuíno ou podem mostrar frases estranhas ou incoerências que não se ajustam à comunicação humana.

“O conteúdo da IA pode ser inexato e parte das informações podem não estar atualizadas. Por exemplo, os conjuntos de dados do ChatGPT foram cortados em setembro de 2022, portanto, não podem fornecer informações posteriores a essa data. Outras formas de distinguir são as marcas d’água digitais adicionadas pela IA que podem ser detectadas por software. Além disso, o que é mais importante, o conteúdo da IA pode carecer do fator humano, como a voz, o tom, o humor sutil, e pode ter vocabulário e gramática forçados “, afirma Suki Singh, fundadora da empresa de revisão de ferramentas de IA AIToolsTribe.com.

Foto: Getty Images/iStockphoto

De acordo com os especialistas, os profissionais podem alcançar um equilíbrio usando a Inteligência Artificial como uma ferramenta complementar e não como um substituto completo.

"Por exemplo, para a criação de conteúdo, a IA pode ser usada para redigir ou sugerir ideias, que podem então ser refinadas por escritores humanos. Esta combinação pode levar a uma eficiência sem sacrificar o toque humano", afirma David Ciccarelli, fundador e CEO da Voices.ai.

E conclui: “Para o serviço de atendimento ao cliente, enquanto os chatbots de IA podem gerenciar consultas básicas, questões mais complexas ou temas emocionalmente sensíveis podem ser encaminhados para agentes humanos. A chave é integrar a IA para aproveitar seus pontos fortes, como velocidade e processamento de dados, ao mesmo tempo que se valoriza a intuição, a empatia e a criatividade humanas.”

Números

30%

Muitos estudantes universitários reconhecem o uso do ChatGPT para seus trabalhos escritos, de acordo com uma pesquisa recente realizada por Intelligent.com entre 1.000 estudantes de universidades de quarto ano.

“Não considero que o uso de IA seja uma fraude sempre que o trabalho criado com IA não seja apresentado como 100% criado por um humano. O conteúdo criado com IA deve ser apresentado mencionando que IA foi usada para produzi-lo.” — Suki Singh, fundadora da empresa de revisão de ferramentas de IA AIToolsTribe.com

Como identificar os conteúdos gerados pela Inteligência Artificial?

Kirill Zolygin, blogueiro do RushTechHub, explica ao Metro

OriginalidadeAI

“É preciso e quase impossível de burlar. Outra de suas características distintivas é a verificação de plágio. Uma vez concluído o rascunho, você pode revisá-lo, ver se algumas partes estão plagiadas e reescrevê-las. Você também pode verificar um texto a partir de uma URL, o que é prático quando seu texto já está publicado. O inconveniente é que essa ferramenta não é gratuita.”

GPTZero

“Esta ferramenta permite colar até 5000 palavras ou carregar um documento.”

CopyLeaks

"É grátis, rápido e preciso".

Como enganar os detectores de Inteligência Artificial?

O GPTInf

“Esta ferramenta ajuda a reescrever o conteúdo de IA para que seja indetectável. Eu experimentei com Originality AI e funcionou. Embora seja uma ferramenta paga.”

Entrevista

David Ciccarelli. Fundador e CEO da Voices.ai

P: É possível distinguir entre conteúdos produzidos por humanos e conteúdos gerados por IA sem programas especiais?

- Sim, às vezes é possível, embora nem sempre seja simples. Os matizes e complexidades da linguagem ou da arte humana costumam ter imperfeições e variações sutis, enquanto o conteúdo gerado por IA pode mostrar padrões ou um estilo mecânico. Por exemplo, a IA pode produzir frases pouco naturais ou carentes de certo toque humano. No entanto, é importante ter em mente que, à medida que as tecnologias de IA avançam, esta distinção pode tornar-se cada vez mais difícil.

P: Existem considerações éticas que devem ser levadas em conta ao usar ferramentas de IA?

- Claro. O uso de ferramentas de conteúdos baseadas em IA traz vários problemas éticos. Entre eles, a possível perda de empregos à medida que a automação assume tarefas, problemas de controle de qualidade, preconceitos e discriminação inerentes aos modelos de IA, preocupação com a plágio e problemas relacionados à propriedade intelectual. Por exemplo, a automação da criação de notícias poderia levar à perda de empregos e suscitar dúvidas sobre a qualidade e autenticidade dos conteúdos.

P: Devemos esperar uma regulamentação da Inteligência Artificial em todo o mundo?

- Dadas as preocupações e as possíveis implicações da Inteligência Artificial na sociedade, devemos esperar uma regulamentação global sobre IA. Os países poderiam colaborar para estabelecer diretrizes e normas que promovam o uso responsável das ferramentas de conteúdo de IA, abordando os possíveis vieses, a deslocamento de empregos e outros problemas éticos.

P: O que mais podemos esperar do futuro?

- O futuro da IA é vasto e está em constante evolução. À medida que ferramentas de IA como a criação de conteúdos se tornem mais avançadas, é provável que sejam integradas em mais setores e indústrias. No entanto, à medida que aumentarem suas capacidades, também aumentarão as preocupações. Líderes da tecnologia e dos negócios já expressaram sua preocupação com o caminho da IA. Embora a direção exata da IA continue incerta, seu impacto no trabalho, na criatividade e na vida cotidiana é inegável, portanto é essencial que os debates sobre suas implicações éticas e possíveis regulamentações continuem.