Apple pode te dar um iPhone 14 Pro de graça... mas somente se você conseguir hackeá-lo

Se alguma vez você sonhou em conseguir um iPhone 14 Pro de graça, a Apple pode tornar seu sonho realidade, mas com uma pequena condição. A empresa de tecnologia anunciou um programa no qual oferecerá iPhones 14 Pro especialmente projetados para pesquisadores de segurança com o objetivo de descobrir e corrigir possíveis vulnerabilidades no iOS.

No entanto, não é um desafio aberto para qualquer um. A Apple tem critérios de elegibilidade rigorosos que exigem um histórico comprovado na pesquisa de vulnerabilidades, de acordo com o relatório do Know Techie.

Não é suficiente ser um espectador de programas de TV sobre hackers; se espera que os candidatos tenham experiência real na identificação e correção de vulnerabilidades.

Os investigadores que cumpram os requisitos receberão um iPhone único que lhes proporcionará acesso ao código e a capacidade de modificar o núcleo do sistema operativo para realizar investigações de segurança.

Será um presente? Algo assim

É importante destacar que o iPhone continua a ser propriedade da Apple e o seu uso está restrito às instalações de pesquisa. Os investigadores devem seguir protocolos estritos e usar o dispositivo apenas para testes de segurança controlados, além de informar rapidamente sobre qualquer problema que encontrem.

O incentivo para os pesquisadores é significativo, pois a Apple oferece recompensas que variam de 5.000 dólares a incríveis 1 milhão de dólares, dependendo do tipo e da gravidade da vulnerabilidade descoberta.

Embora a ideia de obter um iPhone 14 Pro de graça possa ser tentadora, é importante lembrar que essa oportunidade traz consigo uma grande responsabilidade e a necessidade de habilidades especializadas em segurança da informação. Além disso, o programa reflete o compromisso da Apple com a melhoria contínua da segurança de seus produtos e a proteção dos dados dos usuários.