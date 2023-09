Apple Car está mais vivo do que nunca e conta agora com pedais e volante retráteis

Embora o trabalho ainda seja feito em silêncio e já tenha começado há cerca de 10 anos, o Apple Car ainda está em processo de fabricação. Recentemente, surgiu uma patente para o uso de pedais e volante retráteis, o que indica o progresso.

A Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos aprovou patentes para dispositivos de entrada retráteis. De acordo com o Slash Gear, isso sugere que o veículo pode vir com um volante e pedais que seriam trazidos e ocultados quando não estivessem em uso.

Tim Cook, CEO da Apple

"Estas configurações alternativas permitiriam que o Apple Car alternasse entre os modos de controle manual e autônomo", segundo a Slash Gear. "A Apple descreveu cenários contrastantes que envolvem e excluem o volante e os pedais".

A patente, que pode ser vista neste link, indica que os controles manuais, como o volante e os pedais, podem afastar-se do condutor, criando mais espaço na cabine.

Assim devem funcionar tanto o volante quanto os pedais retráteis do Apple Car

O volante gira e se esconderia quando não fosse necessário, muito parecido com as telas retráteis de alguns carros.

“Com o desenvolvimento contínuo dos sistemas de condução autônoma”, indica a Apple no documento, “é possível que as ações do condutor não sejam necessárias para controlar o movimento do veículo pelo menos em algumas circunstâncias, enquanto que as ações do condutor ainda podem ser necessárias ou desejadas em outras circunstâncias”.

Os pedais seriam guardados em um compartimento exclusivo na parte inferior da carroceria, nivelando a área abaixo do pedal com o resto do piso da cabine.

O primeiro boato sobre o Apple Car remonta a 2015, e já se passaram oito anos desde então. De tempos em tempos surge uma nova patente que faz os especialistas pensarem sobre como o veículo da maçã pareceria.

De acordo com várias versões de imprensa, o Apple Car poderá estar à venda em 2026, mas nada ainda foi confirmado pela companhia dirigida por Tim Cook.