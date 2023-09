Facebook deixará de publicar notícias na Europa para apostar nos vídeos curtos

Durante muito tempo, as agências de notícias na Europa pressionaram o Facebook para que pagasse pelas informações publicadas na plataforma. Agora, a rede social Meta decidiu não mais publicar, mas apostar diretamente nos vídeos curtos nessa aba.

Esta semana, Meta anunciou que está planejando remover a seção de notícias do Facebook, como "parte de um esforço contínuo para alinhar melhor nossos investimentos com nossos produtos e serviços que as pessoas mais valorizam".

De acordo com a empresa, as notícias representam menos de 3% do que as pessoas veem em seus feeds.

A eliminação ocorrerá no início de dezembro e, por enquanto, abrangerá apenas países como Reino Unido, França e Alemanha. Espera-se que isso seja expandido posteriormente.

Antes disso, a medida foi tomada no Canadá, quando o governo aprovou a Lei de Notícias Online, que exige que as empresas de tecnologia paguem taxas de conteúdo para os meios de comunicação.

Os especialistas preocupam-se com o aumento da desinformação na rede social.

Facebook e Meta apostam diretamente em vídeos curtos em Reels

O novo desafio da rede de Mark Zuckerberg estará nos formatos de vídeos curtos, reforçando Reels, um produto semelhante ao TikTok.

Os dados mais recentes, de julho passado, estimam que os Reels obtêm 200 bilhões de visualizações diárias no Facebook em Instagram. Em outubro de 2022, alcançaram 140 bilhões de visualizações diárias.

Reels no Instagram META (META/Europa Press)

Justin Osofsky, chefe de vendas, operações e parcerias online da Meta, explicou que o rápido crescimento dos Reels foi impulsionado pela infraestrutura publicitária do formato, além dos algoritmos de recomendação.

"Podemos mostrar Reels que acreditamos que serão do interesse do usuário, com base em nossos motores de descoberta", disse Osofsky em entrevista à Reuters.

Adam Mosseri, chefe do Instagram, já adiantava isso: “Acredito que o Instagram se tornará (uma rede exclusivamente de) vídeo ao longo do tempo. Mesmo que não façamos nenhuma alteração, vemos isso acontecendo”.