Estes são os 10 jogos para celular que mais lucraram até agosto de 2023

A indústria de jogos eletrônicos explora todas as plataformas possíveis há muito tempo. Tudo começou com as consoles e depois migraram para as portáteis, para mais tarde ter presença nos computadores. Mas o público que eles conseguem atingir agora os celulares é algo impensável.

O fenômeno de um videogame no celular se deve ao fato de que todos temos acesso a eles. Seja jogando Tetris ou outro jogo, todos de alguma forma já interagimos com a indústria de games. É não é necessário ter um equipamento de alta geração para ter um tempo livre com os desenvolvimentos digitais.

Então, um jogo em celular é desfrutado por aqueles que possuem console e também por aqueles que não possuem. As receitas, traduzidas para milhões de dólares, são depositadas nas contas bancárias dos desenvolvedores que acertaram com suas ideias.

Nos momentos mais difíceis da pandemia de covid-19, em que vários streamers se reuniram com jogadores de futebol para jogar no PC, tornaram muito popular um jogo chamado AmongUs. Chegou a estar no topo dos downloads, mas já passou o ‘hype’, por isso não está na lista que vamos compartilhar hoje.

Videojuegos

A coisa foi simples, perguntamos a Bard (IA do Google) os 10 jogos para celular que mais ganharam dinheiro até agosto de 2023. Ele nos deu uma primeira lista que exclui os números da China, devido à sua densidade populacional e afinidade por jogos, que lideram o mercado.

Então, pedimos-lhe que contasse tudo e isso foi o que nos ofereceu.