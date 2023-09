Estação Cosmos, um impressionante hotel ambientado em uma estação espacial que te levará a Marte sem sair da Terra

Station Cosmos é um hotel localizado nas proximidades da cidade de Poitiers, na França, que faz parte da oferta de hotéis do Futuroscope, um parque temático que combina divulgação científica com diversão. O hotel está ambientado como uma estação espacial em Marte, oferecendo aos hóspedes a experiência de se sentirem como astronautas.

Do lado de fora, o Station Cosmos impressiona com sua arquitetura que simula uma estação espacial, cercada por paisagens avermelhadas que evocam a superfície de Marte. Na entrada do hotel, os visitantes podem ver e até mesmo montar em veículos de aparência futurista.

De acordo com 20 minutos, o interior do hotel é decorado de forma impressionante, dando a sensação de estar em uma verdadeira nave espacial. A área de recepção conta com vitrines que exibem objetos relacionados ao espaço, como trajes de astronautas e meteoritos. A iluminação ambiental em tons azuis contribui para mergulhar os hóspedes neste mundo espacial.

Uma oferta gastronômica espacial

O hotel conta com corredores longos com paredes de efeito metálico e um total de 76 quartos que se assemelham a cabines espaciais. Estes quartos podem acomodar até quatro pessoas e estão equipados com camas queen size e beliches para crianças. Também é possível adicionar uma cama de bebê ou uma cama extra para uma quinta pessoa entre 5 e 12 anos.

Um dos destaques do hotel é o seu extravagante restaurante chamado Space Loop. Neste restaurante, os pratos viajam pela sala em trilhos até chegar às mesas dos clientes. Os clientes podem fazer seus pedidos através de telas sensíveis nas mesas, e a comida é servida de forma divertida, girando sobre suas cabeças como se estivesse em um parque de diversões.

O café da manhã está incluído na estadia, mas também são oferecidos serviços de almoço e jantar separadamente. Além disso, no terraço do hotel, os hóspedes podem relaxar no Bar dos Pilotos e desfrutar da vista panorâmica. O bar oferece uma carta de coquetéis criativos que simulam desde terrários até recipientes de laboratório, adicionando uma experiência única à estadia no Station Cosmos.