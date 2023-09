Esses estranhos relâmpagos invertidos foram captados por um fotógrafo em Porto Rico

A formação do furacão Franklin no Atlântico atraiu o fotógrafo Frankie Lucena, que realizou vários trabalhos em Porto Rico. No entanto, um deles o surpreendeu: capturou a imagem de estranhos raios invertidos.

É um fenômeno raro da natureza, com raios gigantescos disparados para cima, saindo de uma nuvem de tempestade e parando sob o limite do espaço.

Mas, embora sejam estranhos, não são desconhecidos. De acordo com a Live Science, este tipo de raios, chamados Jatos Gigantes, é 50 vezes mais poderoso que o típico.

Ocorre apenas mil vezes por ano e pode atingir até 80 quilômetros sobre a superfície da Terra, tocando o fundo da ionosfera. Mas infelizmente ainda não existe uma causa certa para que eles saiam de baixo para cima.

Os cientistas conhecem este fenômeno há apenas cerca de 20 anos e grande parte dele ainda é um mistério, segundo o Live Science.

A hipótese principal é que algum tipo de bloqueio impede que os raios escapem através do fundo da nuvem, mas sem explicar o mecanismo exato.

O principal estudo sobre raios invertidos

O portal Science Advances publicou em 2022 um estudo de Levi Boggs e colegas sobre esses relâmpagos invertidos, indicando que eles ocorrem com maior frequência em regiões tropicais durante tempestades que se intensificam rapidamente.

Nesse momento, Boggs e seus companheiros explicavam que os jatos gigantes transferiam "uma quantidade extraordinária de carga entre a troposfera e a ionosfera", após emergirem de uma área de convecção fraca.

Estes jatos são extremamente raros e talvez os mais espetaculares, pois ligam diretamente a atmosfera superior e inferior e são capazes de realizar grandes transferências de carga entre estas regiões, reforçam os pesquisadores.

No Flickr do fotógrafo Frankie Lucena é possível observar relâmpagos invertidos, como se fossem gigantescas árvores vermelhas.

São apenas alguns dos centenas de fenômenos naturais capturados pelo especialista com sua câmera. Recomendamos que você o siga na plataforma de fotografia para saber mais sobre seu trabalho.