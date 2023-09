Um exoplaneta do tamanho de Júpiter desafia as leis da formação de sistemas solares

Cientistas britânicos estão surpresos com novos detalhes de um exoplaneta que desafia as leis da formação de sistemas solares no universo. Trata-se de uma espécie de Júpiter, gigante gasoso, que está orbitando uma anã vermelha, algo que, de acordo com as teorias conhecidas, não deveria estar acontecendo.

O portal Meteored reflete o estudo científico publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, onde oferecem detalhes deste estranho mundo que não deveria existir, pelo menos com as condições que registra.

Ele é chamado de TOI-4860 b. Está localizado a 261 anos-luz da Terra. Ele completa uma órbita em torno de sua estrela massiva em apenas 1.52 dias, o que significa que está muito próximo de seu anfitrião, uma estrela bem menor que nosso Sol.

Qual é o problema com este mundo? A formação dos planetas é determinada por estrelas massivas. A expulsão de gás e poeira cósmica, impulsionados pela energia de um sol, são os que dão, teoricamente, as pistas dos mundos que o cercarão no futuro.

Então, não se explica como TOI-4860 b, do tamanho de Júpiter, está nas proximidades de uma estrela que, teoricamente, é pequena.

Ele possui elementos pesados, mas temperaturas mais baixas do que outros exoplanetas similares em outros sistemas solares. "Segundo o modelo canônico de formação de planetas, quanto menor é a massa de uma estrela, menor é a massa do disco de material ao redor dessa estrela", explica o Dr. George Dransfield da Universidade de Birmingham, coautor do estudo.

"Dado que os planetas são formados a partir deste disco, esperava-se que não se formassem planetas de grande massa como Júpiter. No entanto, estávamos curiosos sobre isso e queríamos verificar os candidatos a planetas para ver se era possível. TOI-4860 é a nossa primeira confirmação e a estrela de menor massa que abriga um planeta tão massivo", acrescentou.

Como nasceu o TOI-4860 b?

"Uma pista do que pode ter acontecido está escondida nas propriedades planetárias, que parecem estar particularmente enriquecidas em elementos pesados", disse o Dr. Amaury Triaud, professor de exoplanetologia na Universidade de Birmingham e autor principal do estudo.

"Também detectamos algo semelhante na estrela anfitriã, o que provavelmente levou a uma abundância de elementos pesados a catalisar o processo de formação do planeta", acrescentou.

Não há conclusões, mas há hipóteses. Por enquanto, os especialistas estão tentando compreender a presença de elementos pesados no mundo, para entender por que esse corpo existe.