Microsoft dá um passo à frente de todos: em 2022, ela patenteou esta incrível mochila que funciona com Inteligência Artificial

Ser um dos pioneiros no mundo da tecnologia é um título que a Microsoft ganhou com desenvolvimentos de projetos impressionantes. Isso foi recentemente demonstrado, quando uma patente que eles tinham registrado em 2022 foi vazada: uma mochila que funciona como um dispositivo eletrônico com Inteligência artificial (IA).

Antes da explosão dos Bard, ChatGPT, Midjourney ou Stable Diffusion, a Microsoft já estava pensando em desenvolvimentos por meio da Inteligência Artificial. Conheça tudo o que esta mochila pode fazer, se o gigante tecnológico decidir fabricá-la.

Por enquanto só está em esboços, e vamos mostrá-los, graças a uma revisão da Andro4All. Mas primeiro vamos falar de tudo o que essa mochila seria capaz de fazer.

Está equipada com uma série de sensores, câmeras e outros dispositivos que permitem à IA coletar dados sobre o ambiente do usuário. O mecanismo de aprendizado automático pode usar esses dados para realizar uma variedade de tarefas.

Dentre as destacadas, estão a identificação de objetos e pessoas no ambiente do usuário; acompanhar o movimento daqueles que a carregam nas costas; fornecer informações ao usuário sobre seu ambiente ou, talvez, controlar dispositivos eletrônicos do portador.

Mochila Microsoft

Embora este dispositivo da Microsoft ainda esteja em uma fase inicial de desenvolvimento, tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor.

Seus usos poderiam ser funcionais no trânsito por ambientes complexos, como aeroportos ou centros comerciais. E nos trabalhos, a Inteligência Artificial da mochila poderia ajudar os trabalhadores a realizar tarefas de forma mais eficiente.