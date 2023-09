Luzes estranhas no céu mostram o evento paranormal onde suposto OVNI gigante foi avistado

Os residentes de uma pequena cidade, onde supostamente foi visto um OVNI nos anos 60, observaram “um trem brilhante no céu que desapareceu repentinamente”.

Entre dezembro de 1964 e meados de janeiro de 1965, um menino de 10 anos afirmou ter visto um “barco” metálico no céu sobre Waynesboro, perto de Harrisonburg, Virgínia. Um homem disse que viu o que descreveu como um “brinquedo giratório de cabeça para baixo” que emitia um estranho brilho azul.

Agora, a comunidade está vibrando novamente depois que o brilho iluminou o céu na noite da última sexta-feira, 1º de setembro de 2023, de acordo com relatórios locais divulgados pelo Daily Star.

A área ao redor de Harrisonburg, Virginia (EUA), tem uma herança de eventos OVNI que, segundo um xerife, saiu "completamente de controle". Imagem: WHSV

Será que se tratava de um OVNI?

No entanto, apesar da suposta herança extraterrestre da área, as luzes provavelmente vinham de um satélite Starlink, que era esperado ser visível na área ao redor das 9 horas daquela noite, de acordo com os relatórios.

Elon Musk, criador e CEO da SpaceX, que gerencia o Starlink, gostou também dos vídeos e imagens das reações das pessoas aos seus satélites no X, anteriormente chamado de Twitter.

Os meios locais afirmaram que algumas pessoas assustadas, ao não saberem de onde vinham as luzes, chegaram a contatar a polícia.

"Não são perigosos e não são motivo de preocupação. Mas, se você nunca os viu, eles podem ser assustadores", informou a NBC 11.

Sobre a Starlink

A Starlink planeja lançar mais satélites e ter 12.000 satélites em órbita ao redor da Terra. A empresa tem atualmente 5.000.

O seu propósito é fornecer acesso de alta velocidade à Internet e chegar a áreas rurais que de outra forma não teriam acesso à Rede.