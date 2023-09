Este seria o peso médio de uma pessoa em cada um dos oito planetas do Sistema Solar

Viajar pelo Sistema Solar é o sonho de qualquer astrônomo ou entusiasta do espaço. Eles já fazem isso de certa forma através dos telescópios, com os quais observam as proximidades de nossos planetas vizinhos, em busca de uma paisagem diferente daquela que temos na Terra.

Imaginemos por um momento que pudéssemos ir a todos os planetas do Sistema Solar e pisar sua superfície, ou o que quer que tenham por baixo de sua atmosfera. O peso desses hipotéticos astronautas mudaria radicalmente em cada um desses mundos.

Por isso, incluindo a Terra, vamos especificar qual seria o peso de uma pessoa em cada um dos oito planetas, levando em conta a massa e a gravidade do corpo rochoso ou gasoso.

Vamos começar com a Terra, que é o que conhecemos e para usar como referência para o resto dos mundos. Na nossa superfície, vamos usar o peso médio de 70 quilogramas.

Sistema Solar Getty imagens (adventtr/Getty Images)

O peso de uma pessoa média nos planetas do Sistema Solar

A Muito Interessante relata que, graças à segunda lei do movimento, calculada por Isaac Newton, é possível calcular o peso de todos os objetos da Terra, usando o valor da gravidade: peso = massa x gravidade superficial.

Então, com base nesta equação e conhecendo o valor gravitacional de cada planeta, uma pessoa de 70 quilos pesará o seguinte em cada um dos planetas do Sistema Solar.