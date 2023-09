Bill Gates veio salvar a cerveja Bud Light: o que o magnata fez agora?

Bill Gates é reconhecido não apenas por ser um dos grandes inovadores da história da tecnologia, além de multimilionário. Sua contribuição filantrópica também o destaca, e para muitos, este é um dos seus maiores desafios: o resgate da cerveja Bud Light.

Brincadeiras à parte, Bill Gates investiu este ano em 1,7 milhões de ações na Anheuser-Busch, a empresa-mãe da Bud Light, apostando em seu renascimento.

No total, quase US$ 95 milhões foram pagos pela Fundação Bill & Melinda Gates, de acordo com o portal TipRanks.

A decisão do milionário foi tomada em resposta aos boicotes à cerveja, depois que o influenciador trans Dylan Mulvaney apareceu destapando uma lata, no último dia 1º de abril.

Um momento inusitado, sem dúvida. Vamos ver o que aconteceu.

Bill Gates entra como salva-vidas da Bud Light, após o tropeço da associação com Dylan Mulvaney

Mulvaney compartilhou um vídeo com seus 1,8 milhões de seguidores no Instagram abrindo uma lata de Bud Light, como mostra de sua associação com a marca.

Em seguida, as vendas de cerveja desmoronaram, de acordo com o Daily Mail. Os dados indicam que as vendas em volume da Bud Light despencaram até 26,7% entre agosto de 2022 e agosto de 2023.

Se espera que a entrada de Bill Gates na Anheuser-Busch ajude a reerguer de novo a marca Bud Light. Mas não parece nada fácil.

Ele investiu 939,87 milhões de dólares na Heineken este ano e 392 milhões de dólares em FEMSA em 2007, antes de ser vendida para a Heineken em 2010.

Assim, não é tudo sobre tecnologia e meio ambiente entre os investimentos de Bill Gates. A cerveja também tem um lugar importante (um sábio, afinal de contas), e seu próximo desafio é dar um novo impulso à Bud Light.