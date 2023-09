O que aconteceria em uma missão tripulada a Vênus? O chamado planeta gêmeo da Terra possui condições complexas

Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra, são os quatro mundos rochosos deste Sistema Solar. Teoricamente, eles possuem superfícies para receberem uma nave espacial e assim explorar os seus vastos territórios. No entanto, não é tão fácil como parece.

Até agora, desconsiderando a óbvia Terra, único mundo no qual a vida se desenvolve como a conhecemos, só conseguimos chegar até Marte.

Apesar de chamarmos Vênus de nosso planeta gêmeo, devido às semelhanças que existem nas composições dos dois corpos rochosos, o que acontece então? Por que torna-se impossível ir para um mundo que é muito parecido com o nosso?

Venus retrogrado El planeta se pone directo. (Pixabay)

Viajar a Vênus: É possível?

Seria uma experiência muito desafiadora. Devido à sua localização, é o planeta mais quente do Sistema Solar, com uma temperatura média superficial de 462 graus Celsius. A pressão atmosférica também é muito alta, 92 vezes maior do que a da Terra.

Para sobreviver em Vênus, os astronautas precisariam de uma nave espacial muito resistente que pudesse suportar as altas temperaturas e pressões. A nave também precisaria de um sistema de suporte vital que fornecesse oxigênio, água e alimentos.

Uma vez que a nave espacial chegasse a Vênus, os astronautas precisariam descer para a superfície. Isso seria uma tarefa muito perigosa, pois as nuvens de Vênus são compostas por ácido sulfúrico.

Os astronautas teriam que usar trajes espaciais especiais para se protegerem do ácido sulfúrico e das altas temperaturas. Os trajes também necessitariam ter um suprimento de oxigênio e água que sejam suficientes para que os tripulantes desta missão pudessem sobreviver durante a sua estadia na superfície.

Uma vez na superfície, os astronautas poderiam explorar o planeta e realizar experimentos. No entanto, o seu tempo seria limitado, pois a radiação solar é muito intensa em Vênus.