Nem Marte nem Vênus: veja qual é o planeta mais próximos da Terra

Embora os planos de viagem da Terra tenham Marte como principal objetivo, e sempre se diga que Vênus é o planeta gêmeo do nosso, não são os mais próximos. Qual é então? Mercúrio.

Um dos planetas rochosos, juntamente com a Terra, Vênus e Marte, Mercúrio é o menor do Sistema Solar, além de ser o mais próximo do Sol. Possui uma superfície cheia de crateras, com uma atmosfera fina e sem luas.

Partindo do nosso planeta, duas naves já viajaram para lá: Mariner 10 (1974-75) e Messenger (2004), ambas da NASA, explorando-o desde a sua órbita. É assim que se conheceram mais detalhes sobre este planeta que leva o nome do deus da eloquência, os viajantes... e os ladrões.

Ainda que nas imagens do Sistema Solar sempre apareçam como mais perto do nosso pequeno planeta azul Marte e Vênus, este lugar deve ser ocupado por Mercúrio. Explicamos porquê.

“A ordem dos planetas, a partir do Sol, é: Mercúrio, Vênus e, em seguida, a Terra. Mas quando Vênus está do outro lado do Sol, fica muito distante de nós”, disse David Rothery, professor de geociências planetárias na Open University, em uma conversa com a BBC.

“E, embora Marte seja o segundo potencialmente mais próximo de nós, entre todos, o planeta que passa mais tempo próximo à Terra é Mercúrio”, acrescenta.

O tempo que Mercúrio passa perto da Terra é superior ao de Marte e Vênus

Como os planetas estão em órbita, é determinado o tempo total que eles passam mais próximos uns dos outros. De acordo com Rothery, Mercúrio passa 46% do tempo mais próximo da Terra; Vênus, apenas 36%, e Marte, 18%.

Cálculos dos cientistas Tom Stockman, Gabriel Monroe e Samuel Cordner, publicados em 2019 na revista Physics Today, explicam detalhadamente por que o pequeno planeta é mais próximo ao nosso do que outros.

Espaço Mercúrio (Freepik)

“Embora pareça intuitivo que a distância média entre cada ponto de duas elipses concêntricas seria a diferença em seus raios, na verdade essa diferença determina apenas a distância média dos pontos mais próximos das elipses”, indicam.

Qual é o grande problema? Mercúrio é tão, mas tão quente, que é impossível alcançar sua superfície. E como Marte tem um ambiente mais similar ao da Terra (de longe similar), este é considerado o alvo de viagem número um, depois da Lua.

Por isso, conhecemos mais o nosso vizinho vermelho do que o pequeno Mercúrio.