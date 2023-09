Encontraram um planeta semelhante à Terra escondido no Sistema Solar: veja tudo o que sabemos

Com a degradação de Plutão, são oito os planetas no Sistema Solar. No entanto, um grupo de cientistas propõe que existe um nono, e que é semelhante à Terra.

Os astrofísicos Patryk Sofia Lykawka (Universidade de Kindai, Japão) e Takashi Ito (Observatório Astronômico Nacional do Japão) publicaram recentemente sua teoria no The Astronomical Journal. Ela se chama Existe um planeta semelhante à Terra no distante Cinturão de Kuiper?

"Prevemos a existência de um planeta semelhante à Terra e vários objetos transneptunianos em órbitas peculiares no Sistema Solar externo, que podem servir como assinaturas observáveis comprováveis das perturbações do suposto planeta", dizem os cientistas.

Deixamos abaixo quatro dados sobre o planeta semelhante à Terra escondido no Sistema Solar.

Qual é o nome deste planeta?

Embora não tenha um nome oficial, chamam-no de Planeta Nove. Embora Lykawka e Ito sejam os mais recentes a estudar a possibilidade, a teoria já havia sido proposta por vários cientistas.

Por que os pesquisadores acreditam que há indícios de que um nono planeta exista no nosso sistema solar

A ideia nasceu depois de estudar o comportamento de agrupamento dos objetos além de Netuno (transneptunianos, TNO) encontrados nos confins do Sistema Solar. Isso poderia indicar a presença de um mundo oculto.

Cinturón de Kuiper Lugar donde se encontraría la otra Tierra

“Determinamos que um planeta semelhante à Terra localizado em uma órbita distante e inclinada pode explicar três propriedades fundamentais do distante Cinturão de Kuiper: uma população proeminente de TNO com órbitas além da influência gravitacional de Netuno, uma população significativa de objetos de alta inclinação e a existência de alguns objetos extremos com órbitas peculiares”, apontam.

Qual seriam as principais características?

De acordo com os pesquisadores, seria um planeta gelado e escuro, devido à sua distância do Sol, e com três vezes a massa da Terra. Sua localização é marcada no Cinturão de Kuiper, a 30 unidades astronômicas do Sol, composto por rochas geladas e planetas anões.

Foi definitivamente encontrado?

Não. O que os cientistas propuseram até agora é uma teoria e parece difícil de ser comprovado devido à distância do Cinturão de Kuiper. Mas as investigações continuam. “Mesmo sem confirmação por meio de observações”, indicam Lykawka e Ito, “em certas condições, as perturbações gravitacionais de um KBP (hipotético planeta em Kuiper) podem ser detectáveis ​​por meio do acompanhamento de sinais nos dados obtidos por naves espaciais”.