Elon Musk usará a informação do X para treinar modelos de Inteligência Artificial

Os usuários do X, antes chamado de Twitter, podem estar preocupados com uma nova problemática que parece ser impulsionada por seu atual proprietário: Elon Musk. Ele mudou suas políticas de termos de uso e condições para poder usar os dados existentes na rede social para alimentar modelos de Inteligência Artificial.

Em Julho de 2023 fomos testemunhas de um estranho anúncio inesperado quando foi tornada pública a existência do xAI, um projeto de Inteligência Artificial financiado por Elon Musk que parecia ser uma espécie de substituto ou competição direta com o ChatGPT da OpenAI.

No passado, abordamos como detalhes foram gradualmente vazando sobre a relação de trabalho e parceria que realmente existiam entre Sam Altman e Musk pouco antes do lançamento do ChatGPT.

Tudo indica que a personalidade de Elon e suas obsessões pessoais causaram uma série de desentendimentos que terminaram com a saída do magnata (junto com todo o seu dinheiro) quando ele teve a ideia de se candidatar a dirigir a empresa.

No final, as coisas não aconteceram bem entre eles, e Musk saiu da OpenAI e, após a compra do Twitter e suas desastrosas consequências, o que sabemos a seguir é que ele criou esta empresa xAI. Agora, finalmente, conhecemos a próxima parte de seu aparente plano.

Elon Musk quer alimentar modelos de Inteligência Artificial com todas as informações públicas existentes no X, antes chamado de Twitter

De acordo com o relatório da Bloomberg, Elon Musk planeja usar dados públicos do X para treinar modelos de Inteligência Artificial (IA), de acordo com a mais recente política de privacidade publicada da seção de termos e condições da rede social.

A política de privacidade indica claramente que a empresa planeja usar as informações que coleta, juntamente com qualquer dado disponível publicamente, para ajudar a treinar algoritmos de aprendizado automático.

Ao mesmo tempo, a empresa também usará os dados coletados para treinar modelos de IA. Algo que já foi confirmado até mesmo pelo próprio Elon Musk, mas esclarece que somente serão coletados dados disponíveis publicamente e não "DM ou qualquer coisa privada":

Directs e tudo o que se relacione à informação mais particulares dos usuários, teoricamente, não seriam usadas para treinamento de Inteligência Artificial. Mas não há certeza absoluta.

Tudo indica que este projeto estaria ligado à sua empresa xAI, que, teoricamente, tem como objetivo "compreender a verdadeira natureza do universo".

Soa como algo vago e nebuloso, mas de forma estrita, esta proposta abre a possibilidade de que os dados biométricos e informações relacionadas poderiam ser usados para avançar nesse objetivo.

Resumindo, Elon Musk usará dados públicos para treinar alguma Inteligência Artificial e não fica muito claro quão segura será a informação de toda a comunidade ativa do X.