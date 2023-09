Elon Musk culpa a Liga Anti-Difamação por destruir site que ele mesmo arruinou

O proprietário da X (anteriormente conhecida como Twitter), Elon Musk, passou o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos envolvido em alegações absurdas de que a Liga Anti-Difamação (ADL), uma organização judaica sem fins lucrativos, havia de alguma forma arruinado o site que ele pessoalmente contribuiu para deteriorar.

As acusações começaram na semana passada, após o diretor da ADL, Jonathan Greenblatt, ter uma reunião com a CEO da X, Linda Yaccarino, para discutir a prevalência de discursos de ódio na plataforma. Isso deu início a uma campanha de hashtag em tendência, #BanTheADL, baseada na ideia infundada de que a organização teria sufocado a liberdade de expressão na X (e, portanto, deveria ter sua conta removida). No entanto, a tag, promovida por conhecidos antissemitas e supremacistas brancos, gerou uma série de conteúdos odiosos. Quando Musk se mostrou receptivo ao movimento e se juntou alegando que ?a ADL tem tentado de todas as formas sufocar o X/Twitter?, ele o fez em resposta a Keith Woods, um YouTuber antissemita afiliado a notórios racistas Richard Spencer e Nick Fuentes.

No sábado, Musk estava considerando uma enquete sobre a suspensão da ADL e twittou que a organização havia sido ?tomada pelo vírus mental 'acordado'?. Ele retornou ao tópico na segunda-feira, mais uma vez interagindo com Woods e intensificando sua retórica contra o grupo, culpando-os pela prevalência de antissemitismo na X e insistindo que eles estavam determinados a destruir o site. ?Desde a aquisição, a @ADL tem tentado matar essa plataforma, acusando falsamente ela e a mim de sermos antissemitas?, reclamou.

To clear our platform’s name on the matter of anti-Semitism, it looks like we have no choice but to file a defamation lawsuit against the Anti-Defamation League … oh the irony! — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

A partir daí, Musk começou a fazer alegações ainda mais extravagantes de sabotagem

Tuitou que uma queda de 60% na receita de publicidade nos Estados Unidos para o site se devia ?principalmente à pressão? da ADL. (Na verdade, as marcas tendem a culpar o próprio Musk por sua saída.) Múltiplas vezes, ele ameaçou uma ação de difamação contra a organização, em um momento calculando que eles haviam reduzido pela metade o valor de sua empresa, tornando-os responsáveis por uma perda de cerca de US$ 22 bilhões. Esse cálculo, duvidoso à primeira vista, parece derivar do preço de US$ 44 bilhões da aquisição do Twitter por Musk, e até ele disse que estava ?obviamente pagando demais? a esse preço.

Além de levantar a perspectiva de uma ação judicial mal aconselhada (e convidar Tucker Carlson para se juntar a ela, já que o diretor da ADL, Greenblatt, uma vez o chamou de antissemita), Musk também insinuou que poderia revelar solicitações que o grupo fez para que a X banisse usuários específicos. Depois de indicar que o Libs of TikTok, uma conta de ódio instrumental na fomentação de um pânico moral perigoso sobre a comunidade LGBTQ, estava entre aqueles com os quais a ADL havia se preocupado, ele insinuou ?um grande vazamento de dados? para ?clarear o ar?. Ele, ao mesmo tempo, apoiou uma petição do Change.org para ?Parar as tentativas da ADL de silenciar pessoas na X? - a ação exata demandada não está clara - como ?Legal?, e respondeu ?Sim? quando seu autor twittou que ?A luz do sol é o melhor desinfetante?. Caso sua posição não estivesse clara a partir de tudo isso, Musk em outro lugar acusou a ADL de ?censura secreta?.

Dear Elon,



Please consider releasing all communications and providing full transparency on the ADL & all other organizations who have pushed to censor certain accounts on Twitter/X.



Sincerely,



Thousands of users who have been suspended, throttled, silenced, and shadowbanned. pic.twitter.com/ZcvoBSvR84 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 4, 2023

No meio dessa onda de postagens, Musk curtiu uma postagem apoiando sua causa de Mario Nawfal

Um influenciador emergente da X com histórico de práticas empresariais duvidosas, e outra de Richard Hanania, um colunista de direita que passou anos escrevendo para publicações supremacistas brancas, conforme revelou uma investigação recente do HuffPost. ?As pessoas imaginam motivos nefastos ou impulsivos por trás de Elon Musk comprar o Twitter?, escreveu Hanania em seu tweet, compartilhando uma captura de tela de uma citação de Musk denunciando o ?vírus mental acordado? como uma ameaça civilizacional. ?A verdade mais simples é que ele viu uma ideologia doentia se instalando na sociedade e decidiu fazer algo a respeito. A história reconhecerá isso como um ato heroico.?

Em um comunicado compartilhado com a Rolling Stone, Greenblatt diz sobre as provocações de Musk: ?É profundamente perturbador que Elon Musk tenha passado o fim de semana envolvido com uma campanha altamente tóxica e antissemita em sua plataforma, uma campanha iniciada por um intolerante assumido que depois foi amplamente promovida por indivíduos como o supremacista branco Nick Fuentes, o nacionalista cristão Andrew Torba, o teórico da conspiração Alex Jones e outros?.

I love the implication that the erratic management, mass layoffs, incoherent moderation, destruction of verification, decimated engineering staff, serial unbanning of racists, and crumbling infrastructure had nothing to do with twitter losing half its value. Nope, just Jews. pic.twitter.com/zW4fFAQASb — Mike Rothschild (no relation) (@rothschildmd) September 5, 2023

Torba, CEO do Gab, uma rede social que atende a neo-nazistas, de fato celebrou os comentários de Musk como uma vitória para sua agenda extremista.

?Em menos de cinco anos, passamos de ter todos os nossos caras banidos das grandes plataformas de tecnologia para o homem mais rico do mundo notando, nomeando e travando uma guerra total contra o nosso maior inimigo enquanto administra uma dessas plataformas?, twittou ele no domingo à noite. Com ?maior inimigo?, ele se referia aos judeus como um todo: quando Musk disse que a ADL era responsável pelo ódio antissemita, Torba ampliou o escopo dessa afirmação, twittando: ?O comportamento judeu é a principal causa do aumento do antissemitismo?.

No entanto, o ódio gerado pelo movimento da hashtagnão se limita à internet. ?Finalmente, vimos a campanha se manifestar no mundo real quando homens mascarados marcharam na Flórida no sábado, ostentando bandeiras com suásticas e gritando 'Ban the ADL'?, diz Greenblatt, referindo-se a uma marcha neo-nazista que ocorreu em Orlando no sábado. ?Musk está se envolvendo e elevando esses antissemitas em um momento em que a ADL está rastreando um aumento nas ameaças de bomba e ataques de SWAT a sinagogas e instituições judaicas, níveis dramáticos de propaganda antissemita sendo espalhados em comunidades residenciais judaicas e não judaicas, e extremistas marchando abertamente nas ruas vestindo trajes nazistas.? Ele conclui que o comportamento de Musk, portanto, ?não é apenas alarmante nem imprudente?, mas ?perigoso e profundamente irresponsável.?

Outros comentaristas judeus observaram que atribuir a culpa pelos fracassos de seus negócios aos judeus - enquanto argumenta que eles trazem perseguição sobre si mesmos - ecoa antigos estereótipos antissemitas. Mike Rothschild, um pesquisador cujo próximo livro ?Jewish Space Lasers? explora 200 anos de teorias conspiratórias antissemitas sobre a família Rothschild (à qual ele não tem relação), foi um dos que ridicularizaram a busca de Musk por bodes expiatórios na ADL para explicar as finanças precárias da X. ?Adoro a implicação de que a gestão errática, demissões em massa, moderação incoerente, destruição da verificação, equipe de engenharia dizimada, desbanning serial de racistas e infraestrutura em colapso não tiveram nada a ver com o Twitter perdendo metade de seu valor?, ele escreveu em um tweet viral. ?Não, apenas judeus.?

No entanto, é improvável que os agitadores de direita queiram parar na ADL, que é um alvo conveniente, embora estreito. Na terça-feira, Musk respondeu ao teórico da conspiração Jack Posobiec, que havia twittado que a organização é membro de uma coalizão ?Pare o Twitter Tóxico? que pede que os anunciantes se retirem do site, a menos que pare de minar a segurança e os padrões da comunidade. Juntamente com a ADL, a aliança inclui dezenas de outros grupos de direitos civis e observatórios, como o Centro de Combate ao Ódio Digital, GLAAD, NAACP, Media Matters for America e Stop Online Violence Against Women.

Important to understand that @ElonMusk isn't only calling out the ADL, they are at the lead of "Stop Toxic Twitter" Coalition bc of grants by Pierre Omidyar



Others: Brock's Media Matters, Color of Charge, Center for Countering Digital Hate, GLAAD, MoveOn, Podesta's CAP pic.twitter.com/w8Gv9JwdSH — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) September 5, 2023

Posobiec declarou que, ao atacar a ADL, Musk estava na verdade denunciando todas essas organizações por supostamente restringir a liberdade de expressão em uma plataforma que ele controla. No entanto, isso pareceu ser uma novidade para Musk, que twittou apenas uma única palavra em resposta: ?Interessante?.

Será que a ação judicial de Musk (até agora imaginária) contra a ADL se expandirá para incluir toda esta lista, à medida que ele continua a enquadrar sua má administração de uma empresa de mídia social como uma luta pela liberdade de expressão? Bem, a semana está começando, e quando ele começa a cavar um buraco, geralmente gosta de continuar cavando. Em breve, ele pode estar fundo o suficiente para que nenhuma marca queira ajudá-lo.