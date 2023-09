Inteligência artificial e universidade: influências dessa tecnologia na formação e no futuro do trabalho

A Inteligência Artificial pode ser aplicada a qualquer área. E nos últimos meses, seu impacto na educação e no mundo do trabalho foi analisado. Aliado ou inimigo? Como uma nova alternativa aos processos de aprendizagem convencionais, os professores universitários estão integrando ferramentas.

Ao integrar, por exemplo, o Chat GPT nas salas de aula, estão aprofundando a compreensão em relação aos conceitos de programação. A chave para uma formação para o futuro?

Centros acadêmicos como universidades estão na vanguarda desta nova mudança de paradigma, enquanto professores tomam novas decisões para dar uma reviravolta de 360 graus nos métodos de ensino.

O que está sendo discutido em relação ao uso da Inteligência Artificial?

Ao aproveitar as alternativas oferecidas pelo Chat GPT, o educador destaca um aumento na confiança nesta ferramenta. De acordo com o Cryptopolitan, a razão por trás disso, em vez de memorizar conceitos gramaticais, é aprender as novas lógicas das novas tecnologias.

Uma questão que, para muitos especialistas, limitaria a capacidade dos seres humanos em seu aprendizado. No entanto, para Andrej Karpathy, destacou-se uma tendência notável nos novos aprendizados, como "o crescimento do inglês como linguagem de programação".

À medida que a IA avança, a necessidade de aprender seus idiomas de codificação é necessária; no entanto, está diminuindo.

Chatbot GPT e Inteligência Artificial: entendendo as bases, através de seu uso

Isso significa que os programadores do futuro defenderão a prioridade de compreender os fundamentos da programação, o que seria para a posteridade muito mais importante do que memorizar tópicos convencionais, como por exemplo a sintaxe.

Por outro lado, um dos temas que ganhariam força com a inteligência artificial seriam as artes liberais, mas como uma resistência a este novo paradigma.

Embora várias aplicações de IA possam elaborar ensaios e sonetos, elas não podem replicar ou substituir a experiência humana de interagir com as artes, a literatura e a filosofia, o que faz parte dessa resistência.