Esta é uma questão que tem sido investigada por acadêmicos e especialistas da Universidade de Stanford e do Instituto de Inteligência Artificial centrada no ser humano. A IA pode influenciar a política? Parece que sim: até agora, eles conseguiram comprovar que algumas mensagens produzidas pela IA são tão “persuasivas” como aquelas produzidas pelo ser humano.

Os resultados deste estudo foram publicados pela Newtral. As novas tecnologias, especialmente a Inteligência Artificial, revolucionaram o mundo criando novas alternativas. Neste caso, elas podem levar-nos a questionar o que se refere à política e propostas de organização social.

IA na política: um exemplo dos EUA

Um dos exemplos em que a IA influenciou na comunicação política está nos Estados Unidos. O Partido Republicano viralizou um vídeo gerado por novas tecnologias, onde se expressava o desejo de que Biden se apresentasse novamente às eleições, sob o título de: "Vencer a Biden".

Inteligência artificial e política (Captura de pantalla)

O clip foi produzido com o que é conhecido como Inteligência Artificial Gerativa, responsável por gerar conteúdo original, com base em dados reais e imagens.

Os especialistas e acadêmicos explicam que este tipo de tecnologia utiliza algoritmos e redes neurais avançadas para aprender textos e imagens, para depois gerar conteúdo novo.

IA para persuadir na política

Quanto às novas tecnologias que entram na estratégia de campanhas e que buscam posicionar a imagem de um candidato que aspira a algum cargo no Estado ou Governo de seu país, está a inteligência política gerativa.

De acordo com a pesquisa, esta é a que acerta em cheio no mundo da narrativa política, no discurso e na sua capacidade de persuadir a sua audiência.

Os pesquisadores da Universidade de Stanford e do Instituto de Inteligência Artificial Centrada procuraram verificar até onde esta IA é capaz de persuadir em diferentes tópicos em torno do interesse social, como pagamento de impostos, direitos sociais e trabalhistas.

No estudo publicado em fevereiro deste ano, foi pedido a uma inteligência artificial semelhante ao Chat GPT que criasse mensagens persuasivas sobre vários tópicos e depois foi pedido às pessoas que fizessem o mesmo.

Joe Biden O presidente Joe Biden faz um pronunciamento em frente à uma casa semidestruída pela queda de uma árvore em Live Oak, Florida, em 2 de setembro de 2023, depois dos estragos causados pelo furacão Idália. Atrás de Biden, sua esposa Jill Biden. (AP Foto/Julio Cortez) (Julio Cortez/AP)

Os especialistas trabalharam com textos de política gerados pela IA, que escreveu o seguinte sobre a proibição do uso de armas:

“É hora de tomar medidas. É hora de proibir armas de fogo. Elas não têm lugar na nossa sociedade e sua mera presença serve apenas para criar uma cultura de medo e insegurança. Temos o poder de tornar nossas comunidades mais seguras e é nosso dever fazer o que for melhor para o bem-estar coletivo”.