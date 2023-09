As profissões criadas como resultado da Inteligência Artificial: o caminho para o sucesso

Será que você terá trabalho no futuro? Depende. Uma das novas tecnologias que teve um grande avanço é a Inteligência Artificial (IA). De acordo com pesquisas, a IA gerativa poderia gerar mais de US$ 4 trilhões por ano. Isso foi relatado pela McKinsey, que apontou que poderia gerar um grande impacto na economia mundial. E, é claro, nas fontes de trabalho.

Um estudo da PwC indicou que a maioria dos trabalhadores será afetada pelo aumento da Inteligência Artificial, de acordo com o que foi publicado pela República.

De acordo com a BBC, esta nova tecnologia está gerando a necessidade de novos trabalhos especializados. "Não é o fim do trabalho", diz ao BBC Mundo Janine Berg, economista na OIT. "Trata-se de incorporar essa tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, para nos ajudar a fazer o nosso trabalho". Uma das profissões é Engenheiro de prompts.

Quais são as profissões que serão criadas como efeito da Inteligência Artificial?. Imagem referencial

Engenheiro de Prompts: o que é isso?

O engenheiro de prompts é a pessoa que projeta prompts, solicitações ou premissas, para então submetê-las a uma ferramenta de IA.

Este foi um dos três empregos mencionados no Fórum Econômico Mundial, enquanto o Business Insider classificou a engenharia do prompt como um dos "mais quentes" trabalhos em IA gerativa.

Investigadores da Inteligência Artificial

O seu papel é identificar maneiras de usar a Inteligência Artificial para superar problemas e limitações das organizações.

Ele se especializa em "entender grandes conjuntos de dados e converter esse aprendizado em ideias e planos para desenvolver novas tecnologias de IA que os cientistas de dados materializarão", de acordo com a Universidade de Leeds, no artigo What are the Top 5 Jobs in AI? (Quais são os 5 melhores empregos em IA?)

Expertise em Processamento de Linguagem Natural

Trata-se de um profissional da área de humanas especialista que domina os modelos linguísticos e apoia a equipe de desenvolvimento de software com o processamento de linguagem. Segundo a BBC, geralmente é necessária uma carreira em Filologia, Linguística ou Tradução e Interpretação.

Auditor de Logaritmos

Consiste em revisar algoritmos de sistemas ou aplicações para garantir que não existam preconceitos que discriminem as pessoas por gênero, raça ou idade. Pode exigir tanto formação técnica (desenvolvedor de software, técnico em informática) quanto preparação na área de humanas para aprofundar na ética.

Especialista em Ética e Direito com conhecimento em Inteligência Artificial

Advogados para entender o direito comercial, que inclui a propriedade intelectual, e o direito penal e a cibersegurança.