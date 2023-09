As brutais consequências que a Terra sofreria se começasse a girar mais rapidamente

A velocidade com que a Terra gira é perfeita para que o desenvolvimento da vida, tal como a conhecemos. Nosso planeta faz uma dança planetária com os outros corpos do Sistema Solar, que funciona como um mecanismo para que tudo flua entre as gravidades e o material cósmico do universo.

Mas muitos se perguntaram o que aconteceria se estas velocidades alterassem seu curso. Claramente haveriam mudanças, e é isso que vamos detalhar a seguir.

A Terra gira sobre o seu eixo a uma velocidade de 1.670 quilômetros por hora no Equador. Esta velocidade diminui à medida que nos aproximamos dos polos, até chegar a zero nos próprios polos.

A rotação da Terra é a causa do dia e da noite. Como o mundo gira de oeste para leste, o lado que está de frente para o Sol recebe luz solar, enquanto o lado oposto está na escuridão.

O que aconteceria se essa velocidade aumentasse o dobro?

Se a velocidade de rotação da Terra se duplicasse, os dias e as noites seriam metade do comprimento. No Equador, os dias e as noites seriam de 12 horas cada. Nos polos, os dias e as noites seriam de seis horas cada.

Esta redução na duração do dia e da noite teria um impacto significativo na vida na Terra. Os animais teriam que se adaptar aos mudanças nos ciclos de luz e escuridão. As plantas também teriam que se adaptar, já que seu crescimento é afetado pela luz solar.

Além disso, a maior velocidade de rotação da Terra provocaria um aumento da força centrífuga. Isso faria com que os objetos se sentissem mais pesados no equador e mais leves nos polos.

Os efeitos exatos de uma velocidade de rotação terrestre dobrada são difíceis de prever, pois dependem de uma série de fatores, como a distribuição da massa do mundo e a força da gravidade. No entanto, é provável que as mudanças sejam significativas e tenham um impacto importante na vida na Terra.