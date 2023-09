Agência Espacial da Índia lançou Aditya-L1, sua primeira missão para o Sol: estes são os seus objetivos

Captura de tela de uma transmissão no Youtube da agência espacial da Índia, ISRO, mostrando o lançamento da cápsula Aditya-L1, no centro espacial em Sriharikota, Índia AP (AP)

A última semana de agosto foi de celebração para a Agência Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, pela sigla em inglês). A organização governamental levou pela primeira vez uma sonda espacial, com sucesso para a Lua, tornando-se o quarto país a conseguir este feito, na história.

É apenas o início da missão espacial, pois este fim de semana lançaram Aditya-L1, sua primeira missão dirigida ao Sol. O lançamento foi bem-sucedido e a sonda está a caminho de sua área de ação, então vamos contar os objetivos deste ambicioso projeto.

Estudar a estrela massiva sempre é importante para a astronomia e ciência em geral. Por enquanto é impossível chegar diretamente até ela, já que sua poderosa força energética destruiria qualquer artefato.

A BBC informa que a missão Aditya-L1 da Índia não vai diretamente para o Sol. Esta sonda espacial viajará 1,5 milhões de quilômetros da Terra, que é apenas 1% da distância entre nosso planeta e o grande astro.

Ela será colocada em uma região chamada Larange 1 (daí o L-1 no seu nome). Esta é uma área onde a força gravitacional da Terra e do Sol não influenciam os objetos, então a sonda espacial estará se movendo por seus próprios meios.

Os objetivos da missão solar da Índia

Em concreto, a ISRO envia uma sonda espacial com sete ferramentas diferentes, que terão uma missão específica de detecção. Observarão a camada mais externa do Sol, conhecida como coroa; a fotosfera, a face visível que vemos do mundo; e a cromosfera, uma fina camada de plasma que se encontra entre a fotosfera e a coroa, informa BBC.

A principal coisa destas observações é compreender a atividade do Sol e como os ventos solares nos afetam nas comunicações, mudanças climáticas, que acontecem através da radiação, calor e chegada de partículas.

“O clima espacial influencia na eficiência do funcionamento dos satélites. Os ventos solares ou as tempestades podem afetar a ação eletrônica nos satélites, e até mesmo derrubar redes elétricas. Mas há lacunas no nosso conhecimento da meteorologia espacial”, disse Mylswamy Annadurai, ex-cientista da Isro, em uma entrevista à BBC.

"Conhecer as atividades do Sol, como os ventos ou erupções solares, com alguns dias de antecedência nos ajudará a mover os satélites para evitar que sejam danificados. Isso aumentará a longevidade de nossos satélites no espaço", disse o especialista.

A missão é produtiva para a Índia, que possui pelo menos dez satélites em órbita da Terra. Mas também para outras agências espaciais, empresas privadas ou governos com programas espaciais, para o manutenção e cuidado de suas naves.