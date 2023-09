O colossal impacto entre dois planetas fez com que a Lua se formasse: cientistas garantem que isso pode acontecer novamente

A teoria do Grande Impacto é a mais aceita pela ciência e astronomia para compreender a formação da Lua. A hipótese planetária diz que nosso satélite natural surgiu há cerca de 4.500 milhões de anos quando um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Tea, colidiu com a Terra.

O colossal impacto foi tão violento que expeliu uma impressionante quantidade de material para o espaço. Esses componentes, com destaque para materiais como rocha, poeira e água, condensaram-se e formaram uma esfera que mais tarde se tornou a Lua.

Esta hipótese tem respaldo com provas palpáveis pela ciência e astronomia através de suas viagens e explorações lunares, nas quais eles encontram detalhes como:

A composição química semelhante da Lua e da Terra.

A falta de atmosfera e campo magnético na Lua.

A rotação da Lua, que está acoplada à rotação da Terra.

Poderia acontecer de novo

O choque de planetas é um assunto que tem sido abordado pelos principais meios de comunicação dedicados à informação científica nas últimas semanas. A dança planetária, como aquela que acontece no nosso Sistema Solar, pode falhar em seus sistemas de gravidade e assim gerar a colisão de dois planetas.

Pode acontecer em nosso Sistema Solar? Já aconteceu no passado, de acordo com teorias científicas dos especialistas na matéria. Mas em outras regiões estelares está acontecendo, até o ponto de que uma equipe de pesquisadores norte-americanos descreveu o choque de dois planetas.

Cálculos realizados a partir de dados e análises científicas do nosso Sistema Solar encontraram uma muito pequena possibilidade de que a Terra possa colidir contra Vênus ou Mercúrio.

De qualquer forma, se esse choque fosse registrado, seria “em algum momento nos próximos 1.000 milhões de anos ou mais”, disseram os especialistas.