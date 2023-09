Google apresenta uma nova função que revela a melhor época do ano para reservar voos

Uma nova função do Google Voos pode indicar a melhor época do ano para reservar sua viagem.| Foto: DANIEL SLIM/AFP vía Getty Images

Os viajantes estão gastando muito dinheiro em passagens aéreas neste momento, mas uma nova ferramenta do Google pode ajudar a conseguir voos mais baratos.

Apesar do Google Voos já mostrar se os preços atuais para a sua pesquisa de voos são baixos, normais ou altos em comparação com as médias anteriores para a mesma rota, agora ele pode também indicar o melhor momento para reservar viagens.

Nova Função

De acordo com seus "dados de tendências confiáveis", a nova função de pesquisa oferece informações sobre se os preços são exagerados ou têm desconto.

"Por exemplo, esses conhecimentos podem indicar que o melhor momento para reservar viagens semelhantes é geralmente dois meses antes da partida, e atualmente você está nesse ponto ideal", disse o Google em um blog.

"Você poderia descobrir que os preços normalmente caem mais perto da decolagem, por isso você decide esperar antes de reservar. De qualquer forma, você pode tomar essa decisão com maior confiança".

Para ajudar com isso, os viajantes podem ativar o rastreamento de preços no Google Voos para receber notificações automáticas quando as tarifas caírem significativamente no destino e nas datas escolhidas.

Os usuários serão notificados por e-mail, sempre que estiverem registrados no Google.

Se o usuário não estiver atado a nenhuma data específica, pode ativar a opção “qualquer data” para receber emails sobre ofertas em qualquer momento nos próximos três a seis meses. Se encontrar uma medalha de arco-íris “preço garantido” em alguns voos, significa que o Google acredita que a tarifa não vai baixar.

Reserva de voos

No entanto, se você reservar e esse voo específico baixar, o titã tecnológico lhe pagará a diferença.

"Quando você reservar um desses voos, nós monitoraremos o preço todos os dias antes do decolagem e, se o preço cair, reembolsaremos a diferença através do Google Pay", explica o blog.

No entanto, a partir de agora, as garantias de preços são apenas parte de um programa piloto disponível para um grupo selecionado de voos nos EUA. Enquanto isso, também foram revelados outros conselhos que o ajudarão a viajar com um orçamento limitado.

“No ano passado, compartilhamos informações sobre como economizar dinheiro baseado nas tendências históricas de preços no Google Flights”, continua o blog.