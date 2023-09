Este é o novo risco de morte que ameaça os astronautas no espaço

Para muitos, os astronautas são heróis que guiam a humanidade para novas fronteiras no espaço. Mas é uma profissão de alto risco, que mantém a vida em uma vigilância constante.

Recentemente, um estudo descobriu que viagens ao espaço enfraquecem o sistema imunológico dos astronautas, devido aos efeitos da ausência de gravidade. Por causa disso, eles são vulneráveis ​​a infecções bacterianas, vírus e, até mesmo, ao câncer.

A importância da pesquisa foca-se principalmente nos efeitos das futuras rotas interplanetárias, com Marte como objetivo, ou o estabelecimento de uma base na Lua.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Karolinska, na Suécia, e publicada na revista Science Advances. É liderada por Lisa Westerberg, pesquisadora principal do Departamento de Microbiologia, Biologia Celular e Tumoral do instituto sueco.

O título de sua pesquisa é: ‘A exposição de voluntários à microgravidade através de uma cama de imersão seca por 21 dias produz mudanças na expressão genética e na adaptação das células T’.

"Se quisermos que os astronautas possam realizar missões espaciais seguras, devemos compreender como o seu sistema imunológico é afetado e tentar encontrar formas de contrabalançar as mudanças prejudiciais nele", disse Westerberg.

As células T e o risco de morte para os astronautas no espaço

A pesquisa explica por que as células T dos astronautas ficam menos ativas e menos eficazes para combater infecções. As células T são linfócitos produzidos na medula óssea e que maduram depois no timo, com funções determinantes no sistema imunitário adaptativo.

Os cientistas descobriram que, com a ausência de gravidade, as células T mudavam significativamente a sua expressão genética, quais genes estavam ativos e quais não. Foram realizados experimentos com 7, 14 e mais de 14 dias de ausência de gravidade.

Os astronautas e os riscos de viajar ao espaço Imagem genérica

“As células T começaram a se parecer mais com as chamadas células T inocentes, que ainda não encontraram nenhum intruso”, diz Carlos Gallardo Dodd, que participou da pesquisa. “Isso poderia significar que levam mais tempo para se ativar e, portanto, tornam-se menos eficazes para combater células tumorais e infecções”.

“Nossos resultados”, acrescenta Gallardo Dodd, “podem criar um caminho para novos tratamentos que revertam essas alterações no programa genético das células imunológicas”.