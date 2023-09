Especialista afirma ter encontrado avião que desapareceu em 2014 graças ao Google Maps

Ian Wilson, um especialista em tecnologia do Reino Unido, afirmou ter encontrado os destroços de um avião que está desaparecido desde 2014. A aeronave da Malaysia Airlines transportava 239 que embarcaram em Kuala Lumpur, na Malásia, e tinham como destino Pequim, China.

Conforme informado em reportagem do The Mirror, Wilson disse que os destroços do voo o Bureau of Aircraft Investigations Archives foram encontrados via Google Maps e estão espalhados por uma selva no Camboja.

“Medindo a imagem do Google (datada de 2018), você vê cerca de 69 metros (do vulto da suposta aeronave), mas parece haver uma lacuna entre a cauda e a parte traseira do avião. Isso deixa (o conjunto do equipamento) apenas um pouco maior, mas essa lacuna provavelmente explicaria isso”, disse o especialista.

Saiba mais sobre o acidente

Segundo ‘O Globo’, o voo decolou da Malásia em 8 de março de 2014 e possuía 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo. A aeronave desapareceu durante um espaço de transferência entre controladores do tráfego aéreo malaios e vietnamitas. O transponder foi desligado 40 minutos após a decolagem, sobre o Mar Sul da China.

Ainda de acordo com o texto do The Mirror, o Bureau of Aircraft Investigations Archives disse que não poderia descartar o avistamento do avião vi Google Maps.

