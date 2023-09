Assim é o interior de um buraco negro: com base nas teorias, cientistas criaram essa impressionante animação

A existência dos buracos negros foi prevista pela primeira vez em 1916 pelo físico alemão Karl Schwarzschild, a partir das equações da relatividade geral de Albert Einstein. Desde então, cientistas e entusiastas espaciais estão obcecados para saber o que há dentro deles.

Baseado nas teorias atuais, o interior de um buraco negro é um lugar incompreensível para os seres humanos. A gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, o que significa que não podemos ver nada dentro de um buraco negro.

No entanto, podemos fazer algumas suposições sobre o que pode ser o interior de um buraco negro. Os cientistas especialistas no estudo destes objetos teorizaram que uma possibilidade é que dentro destas regiões estelares haja um espaço vazio, com uma singularidade no centro. Esta singularidade é um ponto de densidade infinita, onde as leis da Física são quebradas.

Outra possibilidade é que o interior de um buraco negro seja um universo paralelo. Isso é baseado na ideia de que buracos negros podem atuar como portais para outros universos. Parece insano, mas a janela de possibilidades é realmente ampla.

Se pudéssemos ver o interior de um buraco negro, provavelmente presenciaríamos algo muito estranho e desconhecido. A gravidade seria tão forte que tudo o que entrasse no buraco negro seria esmagado e destruído.

Também é possível que vejamos algum tipo de efeito quântico, já que as leis da física mudam dentro de um buraco negro.

A única forma de saber o que há dentro de um buraco negro é ir lá e ver por nós mesmos. No entanto, isso é algo impossível para os seres humanos, pois a gravidade de um buraco negro é muito forte para que possamos escapar.

Em todos os casos, temos esta ilustração que mostra de forma animada em um vídeo, como seria ir para o interior de um buraco negro.