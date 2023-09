As 5 previsões mais impressionantes de Nikola Tesla: todas se tornaram realidade

Com mais de mil patentes em seu nome, Nikola Tesla é um dos grandes inventores da história da humanidade. Além de seu trabalho, suas previsões sobre a tecnologia também brilham, muitas delas se cumprindo.

Nascido na atual Croácia em 1856, ele estudou engenharia mecânica e elétrica na Escola Politécnica de Graz, na Áustria. Ele trabalhou em várias empresas elétricas na Europa e, em 1884, mudou-se para os Estados Unidos, trabalhando com Thomas Edison.

Lá nasceu a disputa entre Tesla e Edison sobre o uso da corrente alternada (CA) em vez da corrente contínua (CC). O norte-americano acreditava que a CC era a melhor forma de transmitir eletricidade, enquanto o europeu apontava que a CA era mais eficiente e segura.

Finalmente, Tesla deixou Edison e fundou sua própria empresa, a Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Em 1888, ele apresentou uma patente para um motor de indução de corrente alternada, que foi um importante passo no desenvolvimento da eletricidade AC.

Entre suas criações destacam-se a bobina de Tesla, a bobina de Ruhmkorff e o sistema polifásico. Ele também foi pioneiro no campo do rádio, sendo considerado um dos pais.

Tesla morreu em Nova Iorque em 1943.

As previsões mais precisas de Nikola Tesla

A seguir, apresentamos 5 previsões de Nikola Tesla que foram cumpridas perfeitamente.

Sinal de Wi-Fi Imagem genérica

A transmissão de energia sem fio: acreditava que era possível transmitir energia sem fio através do ar, sem necessidade de cabos. Esta previsão tornou-se realidade em 1975, com a invenção da transmissão de energia por radiofrequência. Até mesmo, a tecnologia Wi-Fi tem muitas das ideias do europeu.

Conceito artístico de linhas de aviões comerciais com configuração Transonic Truss-Braced Wing do projeto Sustainable Flight Demonstrator BOEING

Os aviões comerciais de alta velocidade: Tesla imaginou aviões que seriam capazes de dar a volta ao mundo em alta velocidade, facilitando as rotas comerciais entre países. Na década de 1960, o desenvolvimento de aviões comerciais deu vida à sua ideia.

Celulares Imagem referencial

Os telefones móveis: o inventor previu que seria possível se comunicar de forma sem fio através de dispositivos portáteis. Os celulares da nossa atualidade, que foram criados na década de 80, comprovaram sua teoria.

ARQUIVO - Um membro da equipe da companhia DJI Technology Co. controla um drone dentro de seu escritório em Shenzhen, China, em 15 de dezembro de 2014. (AP Foto/Kin Cheung, Arquivo) AP (Kin Cheung/AP)

Drones: assim como Tesla imaginou aviões, também pensou em veículos aéreos não tripulados que poderiam ser usados para uma variedade de tarefas, como o transporte de mercadorias ou vigilância. Nas últimas décadas, presenciamos o desenvolvimento de drones comerciais e militares.

Buzz Aldrin Segundo homem a pisar a Luna

A exploração espacial: a humanidade eventualmente exploraria outros planetas, de acordo com o inventivo gênio. De fato, com o passar do tempo, vimos como a NASA e outras agências espaciais internacionais realizaram missões a Marte, Vênus e outros planetas.

Inteligência Artificial Imagem referencial

Bônus: Inteligência Artificial. O inventor europeu acreditava que, em algum momento, os autômatos ou dispositivos mecânicos poderiam ter sua “própria mente”, como os humanos. Embora hoje não esteja 100% desenvolvida, podemos ver que ela está dando passos gigantescos.