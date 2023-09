A inteligência artificial está ‘herdando’ os preconceitos humanos? O que Bill Gates pensa sobre isso?

A Inteligência Artificial (IA) é uma das tecnologias mais promissoras e desafiadoras de nossa época. Desde a automatização de tarefas cotidianas até o diagnóstico médico, a IA mostrou seu valor em uma ampla gama de aplicações. No entanto, juntamente com seus benefícios, surgem preocupações sobre sua capacidade de perpetuar os preconceitos humanos e gerar resultados inexatos. Bill Gates compartilhou suas reflexões sobre este assunto.

As alucinações, termo usado para descrever quando uma IA faz afirmações erradas com confiança, são um dos problemas que a Inteligência Artificial enfrenta. O cofundador da Microsoft e filantropo destacado indica que isso geralmente é devido à falta de compreensão contextual das máquinas.

Por exemplo, se você pedir a uma IA para planejar uma viagem à Lua, ela poderia oferecer uma resposta criativa, mas se você pedir ajuda para planejar uma viagem para um destino terrestre, ela pode oferecer informações incorretas.

Outro risco importante é que a IA pode refletir ou até mesmo intensificar os preconceitos já existentes contra certos grupos, como gênero, raça ou etnia. Isso se deve ao modo como os modelos de IA mais comuns funcionam atualmente, que analisam grandes quantidades de texto online para encontrar padrões na linguagem humano.

A herança dos preconceitos

Além das alucinações, as IA também podem herdar preconceitos presentes no texto com o qual foram treinadas. Por exemplo, se o texto sobre médicos principalmente menciona médicos do sexo masculino, a IA erroneamente assumirá que a maioria dos médicos são homens.

ChatGPT (Unsplash)

Ao formular uma pergunta a uma IA, ela analisa as palavras usadas e procura fragmentos de texto comumente associados a essas palavras. Por exemplo, se você perguntar sobre os ingredientes das panquecas, a IA procurará por palavras como “farinha, açúcar, sal, fermento em pó, leite e ovos”. Então, com base na ordem em que essas palavras costumam aparecer, ela gerará uma resposta.

Este processo explica por que uma IA pode experimentar alucinações ou mostrar parcialidade, pois não possui contexto para as perguntas nem conhecimento da realidade das situações.

Apesar destes desafios, Gates é otimista em relação ao ensino de IA para distinguir a realidade da ficção com o tempo. Empresas como a OpenAI estão trabalhando para abordar este problema de forma eficaz. Além disso, estão sendo explorados abordagens que incorporam valores humanos e raciocínio de alto nível na IA, similarmente ao que as pessoas conscientes de si mesmas reconhecem seus próprios preconceitos e trabalham para superá-los.