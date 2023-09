A história de como uma equipe de cientistas americanos descobriu a primeira colisão de planetas

O choque de planetas é um tema que atraiu a atenção dos principais meios de comunicação dedicados à informação científica nas últimas semanas. A dança planetária, como aquela que é registrada em nosso Sistema Solar, pode falhar em seus sistemas de gravidade e assim gerar a colisão de dois planetas.

Pode acontecer em nosso Sistema Solar? No futuro próximo parece impossível. Mas já aconteceu no passado, de acordo com teorias científicas dos especialistas na área. Mas em outras regiões estelares está acontecendo, ao ponto de que um grupo de pesquisadores americanos descreveu o choque de dois planetas.

Um relatório publicado na revista científica Astrophysical Journal, em dezembro de 2007, destaca a primeira colisão de planetas vista a partir da Terra. Foi registrada a cerca de 300 anos-luz de distância, entre dois planetas que orbitam uma estrela na constelação de Áries.

Foi um “evento de extinção em massa” que teria exterminado qualquer presença de vida que pudesse estar vivendo nesses planetas, disseram os especialistas.

“É como se a Terra e Vênus colidissem entre si”, relatou Benjamin Zuckerman, professor de Física e Astronomia da Universidade UCLA de Los Angeles e um dos autores do estudo, segundo reporta RTVE.

"Os astrónomos nunca viram nada assim até agora", diz Zuckerman, que sugere que esses tipos de colisões planetárias são o que provoca a existência de sistemas solares como o que vivemos.

Pode acontecer no futuro?

Após esses dados serem publicados, cientistas realizaram novas análises no nosso Sistema Solar e descobriram que há uma possibilidade muito pequena da Terra colidir com Vênus ou Mercúrio.

Em qualquer caso, se este choque fosse registrado, seria “em algum momento nos próximos 1.000 milhões de anos ou mais”, disseram os especialistas.