4 lugares da Terra que podem ser vistos do espaço e não são a Grande Muralha da China

Imagem: Space.com | A Grande Muralha da China é o lugar mais popular que supostamente pode ser observado do espaço. Mas existem outros lugares que até são mais visíveis

Existe a crença popular de que a Grande Muralha da China é a formação artificial ou construção humana mais visível do espaço exterior. Mas um astronauta da NASA falou sobre este assunto recentemente, desmentindo esta crença popular.

O que ocorre é que esse corredor amuralhado na verdade não seria tão fácil de observar e que por outro lado existiriam outros pontos do nosso planeta Terra que seriam muito mais visíveis do que esse ponto turístico asiático.

Há décadas que existe a ideia de que a muralha pode ser observada a olho nu, sem nenhum tipo de instrumentação especializada.

Mas a verdade seria outra e o avanço da tecnologia digital fotográfica aplicada na exploração espacial, com sua correspondente difusão através da internet, nos mostrou algo diferente.

Nosso planeta tem uma quantidade impressionante de nuances, relevos e texturas, de modo que a partir de locais como a Estação Espacial Internacional (ISS) os continentes parecem uma espécie de massa uniforme.

Onde os elementos construídos pelo homem, assim como as cidades, e as formações naturais, como montanhas, florestas ou desertos se misturam para dar um aspecto relativamente uniforme, difícil de distinguir ou separar.

Mas ainda assim, há alguns pontos na nossa planeta que seriam perfeitamente distinguíveis de lá de cima.

O astronauta Chris Hadfield revela: a Grande Muralha da China não pode ser vista do espaço, mas há quatro lugares que podem ser observados

Descobriu-se que o reconhecido astronauta Chris Hadfield usou sua conta oficial do Twitter, agora X, para responder a algumas dúvidas dos seus seguidores e revelar alguns dados curiosos sobre sua experiência acumulada durante todo o tempo que esteve lá em cima no espaço.

Assim, ele revelou que, na verdade, a Grande Muralha da China não é tão facilmente observada a partir da Estação Espacial Internacional.

A construção é muito estreita, além de seguir os contornos e cores naturais do solo, de modo que facilmente se perderia.

Curiosamente, esta pergunta foi respondida em 2013 e só agora voltou a popularizar-se. Sites como Escapada de Heraldo Media Group até listaram outros locais que podem ser vistos a olho nu de lá de cima.

O Himalaia

As Pirâmides de Gizé

O Gran Canyon do Colorado

O Rio Amazonas

Como podemos observar de todos os lugares na lista, apenas um, as pirâmides do Egito, são criação direta do homem.

O resto dos locais faz parte da constituição natural do nosso planeta.