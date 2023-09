Quase todos os planetas do Sistema Solar começaram a girar no sentido contrário: qual é a causa deste fenômeno?

Um fenômeno astronômico que tem desconcertado estudiosos por séculos está novamente surpreendendo o mundo científico. Sete planetas do Sistema Solar começaram a girar no sentido contrário, desafiando as expectativas convencionais e gerando interrogações sobre seu impacto em nossas vidas.

De acordo com Semana, o fenômeno conhecido como "planeta retrógrado" tem sido alvo de intensa atenção no campo da astronomia. Desta vez, não é apenas um único corpo celeste que o experimenta, mas sim sete planetas que fazem parte do nosso Sistema Solar.

Embora no passado se atribuíssem causas sobrenaturais a este estranho movimento, a ciência lançou luz sobre a sua origem. Os planetas, em comparação com as estrelas fixas, geralmente se movem para leste em sua órbita. No entanto, em certos momentos, parecem parar momentaneamente e iniciar um movimento para o oeste durante vários meses, dando a impressão de girar na direção oposta.

Esta pausa seguida de uma mudança de direção é o que os astrônomos denominam de movimento retrógrado.

Os planetas envolvidos

Embora Júpiter tenha sido historicamente associado a este fenômeno, desde 23 de agosto passado, sete planetas do nosso Sistema Solar estão envolvidos neste comportamento curioso. Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Plutão, Urano e Júpiter juntaram-se a esta dança celeste em que, aparentemente, desafiam as leis da física.

Telescópio Hubble impressiona ao mostrar auroras boreais de Júpiter Foto ilustrativa - Unsplash - Planet Volumes

De acordo com a NASA, o movimento retrógrado não implica que um planeta esteja fisicamente recuando em sua órbita. Mais sim, é uma ilusão criada pelas posições relativas dos planetas e da Terra, bem como seu movimento ao redor do Sol.

Este fenômeno também se estende para algumas luas ou satélites. Embora geralmente orbitem na mesma direção que seus planetas, há exceções notáveis. Tritão, a lua maior de Netuno, orbita em direção oposta ao seu planeta anfitrião.

Este descobrimento levanta questões sobre a sua possível influência nas nossas vidas. De acordo com a astróloga Bryanna Collier, o movimento retrógrado dos planetas oferece uma "limpeza cósmica" necessária. Quando um planeta entra nesta fase, sua influência diminui, o que pode impulsionar as pessoas a refletir e repensar seu caminho para o futuro.

“Durante os ciclos retrogrados, as inconsistências e os maus hábitos frequentemente vêm à tona, mas também apontam áreas para melhorias”, diz a especialista.