Observatório do Chile captura o momento em que estrela massiva se transforma em um poderoso magnetar

Os finais das estrelas massivas têm destinos diferentes. Algumas podem se transformar em uma anã branca, outras em um buraco negro, uma estrela de neutrons ou uma nebulosa planetária. Mas uma das suas evoluções mais surpreendentes é a dos magnetares, que é como uma espécie de estrela de neutron e supernova ao mesmo tempo, chamados assim por causa da sua impressionante força magnética.

O nascimento de um destes fenômenos foi captado no momento certo, graças ao espectrógrafo ‘FEROS’ localizado no Observatório La Silla, da ESO no Chile, informou o site El Mostrador.

Essa descoberta foi realizada por uma equipe científica do NOIRLab, liderada pelo astrônomo André-Nicolas Chené. Eles destacaram em seu relatório que chamou sua atenção ao encontrar uma estrela incomum com o campo magnético mais poderoso já encontrado em uma estrela massiva.

"Pela primeira vez, um forte campo magnético foi descoberto em uma estrela de hélio de massa alta, e nosso estudo sugere que essa estrela de hélio terminará sua vida como um magnetar", disse André-Nicolas Chené.

O time de cientistas sugere que, ao contrário de outras estrelas de hélio que se transformam em supergigantes vermelhas em seu caminho, este corpo celeste em particular provavelmente se formou pela fusão de um par de estrelas de massa intermediária.

"Esta é uma cena muito específica e levanta a questão de quantos magnetares vêm de sistemas semelhantes e quantos de outros tipos de sistemas", disse Chené. A estrela em questão é identificada como HD 45166.

Está a 3.000 anos-luz de distância na constelação de Monoceros (Unicórnio). Estimam-se que dentro de alguns milhões de anos se tornará uma supernova.

Os magnetares são uma classe de estrelas de neutrões, que são os restos de estrelas massivas que explodiram como supernovas.

LEIA TAMBÉM: Ovnis: Pentágono lança website para vídeos e relatórios de avistamentos, colapsando nos seus primeiros dias

As estrelas de neutrons são objetos muito densos, com uma massa semelhante ao Sol, mas com um raio de apenas alguns quilômetros. Sua densidade é tão alta que um único cubo de açúcar de uma estrela de neutrons pesa mais do que uma montanha na Terra.

Eles são caracterizados por terem campos magnéticos extremamente fortes, milhões de vezes mais fortes do que os campos magnéticos da Terra. Estes campos magnéticos são gerados pelo movimento de elétrons e prótons no interior da estrela.