Meteorito Erg Chech 002 com 4,6 bilhões de anos ajuda a decifrar a origem do Sistema Solar

Uma série de chaves importantes para entender o origem do nosso Sistema Solar estaria escondida no minúsculo meteorito Erg Chech 002, uma rocha espacial muito particular com uma idade de bilhões de anos.

Nos últimos dias, temos visto como esses minerais se tornaram objeto de obsessão para muitos membros da comunidade científica. Alguns são mais sérios do que outros. Mas todos concordam que essas rochas constituem uma ampla evidência e testemunho de seu lugar de origem e sobre o próprio nascimento das galáxias de onde provenham.

Aqui temos o incômodo caso do físico da Universidade de Harvard Avi Loeb, que alega ter encontrado alguns espécimes esféricos que proviriam de fora do nosso Sistema Solar e que poderiam, até mesmo, segundo ele, ser parte de uma possível tecnologia alienígena.

Mas, pelo contrário, Erg Chech 002 poderia guardar evidências mais tangíveis e verificáveis sobre a própria origem do nosso planeta e seus astros vizinhos que giram ao redor do Sol.

Por que o Meteorito Erg Chech 002 é agora fundamental para entender o origem do nosso Sistema Solar?

Em sentido estrito, Erg Chech 002 é um fragmento de um protoplaneta que se formou há mais de 4.500 bilhões de anos, quando o sistema solar era bastante jovem.

Este protoplaneta era grande o suficiente para ter uma crosta, um manto e um núcleo, e experimentar atividades vulcânicas e tectônicas. Era único em sua classe.

Mas foi destruído devido a uma série de colisões com outros corpos celestes e seus restos foram espalhados pelo espaço até chegar aqui à Terra.

LEIA TAMBÉM: ChatGPT revela quando será o fim do mundo: é baseado na teoria de um cientista argentino

De acordo com um artigo recente do Daily Mail, o Erg Chech 002 foi descoberto em maio de 2020, na região de Erg Chech, na Argélia, pesando 32 quilos e tendo uma composição muito diferente da maioria dos meteoritos.

Imagem: Arquivo | Meteorito

Assim, agora um time de pesquisadores australianos realizou uma análise mais detalhada, verificando dados importantes sobre a presença em seu corpo do isótopo radioativo chamado alumínio-26, cuja distribuição era um relativo enigma no Sistema Solar primitivo.

LEIA TAMBÉM: Sete planetas do Sistema Solar “giram no sentido contrário”: quais são as consequências e efeitos deste fenômeno?

Alumínio-26 é um isótopo produzido durante as explosões de supernovas, e a sua presença analisada no meteorito Erg Chech 002 indica que o nosso Sistema Solar recebeu uma chuva de material radioativo proveniente de estrelas recentemente explodidas no final da sua formação.

A rocha em sua composição também é rica em sílica, potássio e sódio. Seria uma pedra andesítica, que é relativamente comum na Terra, mas muito rara no espaço exterior.

Então isso comprova que havia uma grande diversidade de composições de crosta nos primeiros momentos da existência do sistema solar.

No final, a nova pesquisa mostra como esses meteoritos funcionam como cápsulas do tempo que guardam testemunhos de tempos muito remotos.