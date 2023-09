Elon Musk e Mark Zuckerberg irão estabelecer as bases da legislação de inteligência artificial nos Estados Unidos

Em grande parte, a primeira pedra da legislação da inteligência artificial (IA) nos Estados Unidos será colocada por Elon Musk e Mark Zuckerberg. Em uma reviravolta inesperada, os empresários irão se encontrar no Congresso com um propósito comum: estabelecer as bases para a regulamentação da IA no país.

De acordo com o El Periódico, o líder da maioria do Senado, Charles E. Schumer, extendeu um convite a esses líderes da indústria tecnológica, marcando um passo significativo para a criação de legislação que aborde tanto os benefícios quanto os riscos da proliferação acelerada desta tecnologia.

Os democratas têm explorado a possibilidade de desenvolver uma legislação bipartidária que aborde de forma integral o impacto da Inteligência Artificial. Por conseguinte, já foi programada uma série de reuniões a portas fechadas para o próximo mês, onde legisladores se encontrarão com especialistas na matéria para analisar e transformar as ideias em ações legislativas concretas.

Outros líderes das Big Tech participarão

O evento inaugural destas reuniões está programado para 13 de setembro. Nesta ocasião, Schumer se reunirá não só com Musk e Zuckerberg, mas também com outros influentes líderes da indústria de IA.

A lista de participantes inclui Sam Altman da OpenAI, Sundar Pichai do Google, Satya Nadella da Microsoft, Jensen Huang da Nvidia e o ex-executivo do Google, Eric Schmidt.

Imagem: The Guardian | Sam Altman - CEO da OpenAI

Esse conjunto diverso de líderes empresariais compete na corrida feroz para liderar o emergente campo da Inteligência Artificial. A OpenAI, por exemplo, é o criador do ChatGPT, um chatbot de IA gerativa no qual a Microsoft investiu significativamente para adaptá-lo aos seus produtos.

Google e Meta lançaram seus próprios modelos de Inteligência Artificial, enquanto a Nvidia se beneficia de fornecer os semicondutores necessários para potenciar essa tecnologia.

No entanto, à medida que essas reuniões ocorrem nos corredores de Washington, grupos de ativistas digitais e defensores dos direitos do consumidor expressaram preocupações. Eles temem que essas reuniões com os titãs tecnológicos possam comprometer a independência legislativa ao aproximar os congressistas dos interesses das grandes empresas que buscam regular.