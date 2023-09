Bill Gates quer bloquear o Sol para frear o aquecimento global? A verdade sobre o suposto plano do fundador da Microsoft

Bill Gates é uma palavra autorizada para falar sobre qualquer assunto relacionado à tecnologia. Mas chamou a atenção de todos que o fundador da Microsoft quisesse tapar o sol para combater o aquecimento global.

Será que é isso que o bilionário americano quer fazer? O boato parece ter se originado a partir de uma entrevista que Gates deu em 2010, na qual ele falou sobre a possibilidade de usar a geoengenharia para combater as mudanças climáticas. Nessa conversa, o bilionário disse que esse método era uma tecnologia promissora, mas que ainda tinha muitos riscos.

Alguns meios de comunicação interpretaram as declarações de Gates como uma proposta para bloquear o sol para reduzir a quantidade de energia solar que chega à Terra. No entanto, Gates nunca disse que esta fosse uma ideia que pudesse ser considerada.

Mas caso fosse executado: como funcionaria cobrir o Sol?

A ideia da geoengenharia é obscurecer o mundo para reduzir a média das temperaturas, para que assim se possa recuperar o gelo nos polos e, desse modo, mitigar alguns dos gases que causam o efeito estufa.

Bill Gates falou sobre a geoengenharia sem sequer mencioná-la ou considerá-la. Mas quando essa ideia saiu de suas próprias palavras, cientistas de reconhecidas universidades começaram a montar um plano para analisar essa possibilidade.

As formas propostas pela geoengenharia consistem em lançar para a órbita baixa da Terra um grupo de partículas de carbonato de cálcio. Com este material, os raios do Sol seriam refletidos para fora para baixar as temperaturas.

O projeto se chama SCOPEX (Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica) e está sendo analisado por cientistas de Harvard.