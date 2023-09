Pulsan Fusion desenvolve um motor de fusão nuclear que nos levará em poucas semanas a Marte: como funciona?

A empresa aeroespacial britânica Pulsan Fusion lançou um ambicioso projeto que pode revolucionar os voos espaciais: a construção de um motor de fusão nuclear capaz de alcançar velocidades surpreendentes de até 800.000 quilômetros por hora.

Se este motor tiver sucesso, ele poderá reduzir drasticamente os tempos de viagem dentro do Sistema Solar, incluindo chegar a Marte em questão de semanas ao invés de meses.

De acordo com o Tiempo, a empresa está trabalhando no desenvolvimento de tecnologia de propulsão de fusão nuclear para naves espaciais, o que poderia abrir novas fronteiras na exploração do espaço. O sistema promete uma abordagem mais eficiente e econômica para as missões espaciais tripuladas e não tripuladas.

A estimativa atual para uma viagem tripulada a Marte fica entre cinco e 10 meses, com uma média de sete meses, de acordo com a NASA. A Pulsan Fusion, no entanto, promete reduzir esse tempo para apenas algumas semanas. Além disso, para viagens mais longas, como à lua de Saturno, Titã, os tempos de viagem de 10 anos poderiam ser reduzidos a apenas 2 anos.

Como funciona o motor?

Esta tecnologia baseia-se num conceito chamado Direct Fusion Drive (DFD), que é um motor de fusão nuclear compacto que pode fornecer tanto impulso quanto energia elétrica para naves espaciais. A promessa essencial do DFD é a sua capacidade de alcançar uma relação carga útil/massa de propulsor significativamente alta, o que permite uma viagem mais rápida e eficiente.

Direct Fusion Drive

Um dos aspectos críticos desta tecnologia é o controle do plasma no reator de fusão. Pulsan Fusion está associando-se a Princeton Satellite Systems para utilizar simulações com inteligência artificial em um supercomputador para compreender e controlar o comportamento do plasma sob confinamento magnético.

O diretor-geral da empresa, Richard Dinan, confirmou que os testes estáticos do motor começarão em 2024, seguidos dos testes de ignição no ano seguinte. Uma vez que se alcance a temperatura necessária para a fusão (mais de 100 milhões de graus Celsius), o motor será testado em órbita.

Direct Fusion Drive

Por último, se esta tecnologia de fusão nuclear tiver sucesso, ela pode transformar a forma como exploramos o espaço. Viagens mais rápidas e eficientes poderiam nos levar a mundos distantes e expandir nossa compreensão do cosmos de uma maneira que, até agora, só era possível na ficção científica.